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مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X + مكبر صوت موسيقى الحفلات المتعدد الميزات
مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X + مكبر صوت موسيقى الحفلات المتعدد الميزات
تجربة استماع تحبس الأنفاس بحق
-
مكبر الصوت LG Sound Bar SNH5 ، 4.1 قناة ، 600 واط مع تصميم عالي الطاقة ، DTS Virtual: X
-
LG XBOOM RNC7
المواصفات الرئيسية
-
عدد القنوات
-
4.1
-
مخرج الطاقة
-
600 W
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
كل المواصفات
تأثير الصوت
-
ساوند برو الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
نعم
-
أساسي
-
نعم
قوة
-
استهلاك إيقاف التشغيل (رئيسي)
-
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (الرئيسي)
-
90 W
إكسسوار
-
كابل ضوئي
-
نعم
-
جهاز التحكم عن بعد
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
تنسيق الصوت
-
AAC
-
نعم
-
دولبي ديجيتال
-
نعم
-
DTS الصوت المحيطي الرقمي
-
نعم
-
DTS الظاهري: X
-
نعم
الاتصال
-
برنامج ترميز بلوتوث - SBC / AAC
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
4
-
مدخل اتش دي ام اي
-
1
-
مخرج HDMI
-
1
-
ضوئي
-
1
-
USB
-
1
الراحة
-
التطبيق عن بعد - نظام التشغيل iOS / Android
-
نعم / -
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
-
رئيسي
-
990 x 97 x 125 mm
-
مضخم صوت
-
191 x 386 x 318 mm
عام
-
عدد القنوات
-
4.1
-
عدد السماعات
-
5 EA
-
مخرج الطاقة
-
600 W
دعم HDMI
-
قناة إرجاع الصوت (ARC)
-
نعم
-
CEC (Simplink)
-
نعم
-
التمرير
-
نعم
الوزن
-
الوزن الإجمالي
-
14.7 kg
-
رئيسي
-
6.6 kg
-
مضخم صوت
-
5.3 kg
كل المواصفات
ميزات المنتج
-
الصوت
-
Dolby Audio User EQ / Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم)
-
EQ خاص
-
(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)
-
الراحة
-
تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)
-
الوظائف
-
مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير
-
تنسيق الملف
-
(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec
مواصفات المنتج
-
مكبر الصوت
-
النظام - وحدة مكبر صوت ثلاثية الاتجاه 5 - وحدة وسطى 2 بوصة × 2 وحدة مضخم صوت 3 بوصات × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/وحدة وسطى/مكبر صوت) - 8Ω / 4Ω / 6Ω
-
الوصلات
-
USB (مدخلان) ضوئيان للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)
-
الإمداد بالطاقة
-
ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز
-
الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
الرئيسية: 330x785x344 مم
-
الوزن الصافي: (كجم)
-
الصافي: 16 كجم
-
الوزن الإجمالي: (كجم)
-
الإجمالي: 19 كجم
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