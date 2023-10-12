LG XBOOM Go XG5QBK

*معيار IP67 هو مزيج من معيارَي IP6X و IPX7. IP6X يعني حماية قوية ضد دخول الغبار وحماية كاملة ضد التلامس.

*معيار IPX7 هو معيار الحماية من تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في ماء يصل عمقه إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو المسبح.