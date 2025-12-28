About Cookies on This Site

مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض + مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات

STAGE301.XG2T001
الميزات الرئيسية

  • مضخم صوت ووحدة متوسطة المدى من Peerless
  • AI Sound
  • قياس المساحة (Space Calibration)
  • تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
  • صوت قوي ومتين من جهاز صغير
  • يمكن ربطه في أي مكان - حبل مناسب لربط الجهاز بالحقيبة وغيرها من الأشياء
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
side view from right

STAGE301

مكبر الصوت LG xboom Stage 301 | مكبر الصوت بتقنية Bluetooth | مكبر الصوت xboom Signature Sound من will.i.am للحفلات والعروض
front view

XG2TBK

مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
bluetooth
رفيقك على الطريق. اغمر حواسك بصوت قوي مع سماعتنا المدمجة.

