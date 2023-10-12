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تلفزيونات OLED

تجعل أجهزة تلفزيون OLED الأفلام ومجموعات التسجيلات مذهلة. تفاصيل 4K وأكثر درجات اللون الأسود قتامة. تشغيل سريع وسلس. اكتشف تلفزيونات OLED من إل جي اليوم.

يتعلق الأمر بالمعلومات المقدمة حول تلفزيون OLED من إل جي الحائز على الجائزة. يتم تضمين علامات الجوائز التي تعزز التميز بتلفزيونات OLED من إل جي.

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جذر شجرة عملاقة يخرج من شاشة التلفزيون ليغطي الأرضية بالعشب. طفل جالس على العشب.

أجهزة OLED، لنمط حياة أكثر استدامة

أجهزة OLED، لنمط حياة أكثر استدامة تعرف على المزيد
مشهد يتداخل فيه إطار تلفزيون OLED مع صورة تظهر شجرة تتألق باللون الوردي. يظهر شعار "العلامة التجارية لأجهزة تلفزيون OLED الأولى في العالم" في الجزء الأيمن العلوي. يوجد شعار "مدعوم بتقنية ThinQ AI" في الجزء الأيمن السفلي. كما يوجد وضع شعار "OLED evo من إل جي" في الزاوية اليسرى العلوية. يوجد زر "اكتشف المزيد" في منتصف الجزء السفلي.

أضئ عالمك بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة

أضئ عالمك بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة اكتشف المزيد

صورة تلفزيون OLED من LG محتويات Apple TV+ معروضة على الشاشة والعنوان الرئيسي هو 'احصل على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر من Apple TV+ مع أجهزة تلفزيون LG الذكية'.

احصل على اشتراك Apple TV+ مجاناً لمدة 3 أشهر

احصل على اشتراك Apple TV+ مجاناً لمدة 3 أشهر تعرف على المزيد

Shahid

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