شروط البيع

تحتفظ شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المحدودة المعروفة أيضًا باسم الناغي المتحدة (LG.COM KSA) بالحق في إعادة المنتج إلى العميل إذا كان المنتج الذي تم إرجاعه لا يفي بشروط الإسترجاع. لا يحق للعميل استرداد أي مبلغ إذا كان المنتج غير مؤهل للإرجاع. في حالة رفض منتج لطلب إرجاع في أي مرحلة ، فسنقوم بمحاولتين (2) لإعادة المنتج إلى العميل. في حالة عدم نجاح محاولتي التسليم ، سنحتفظ بالمنتج لمدة ثلاثة (3) أيام عمل في مركز التسليم الخاص بنا. يمكن للعميل تقديم طلب لمحاولة أخرى مع فريق خدمة العملاء لدينا في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإخطار بها. إذا تلقينا طلبًا من العميل لمحاولة أخرى في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإخطار بها ، فيمكننا ترتيب المحاولة الأخيرة للتسليم في غضون يومين (2) عمل وإلا سيتم إرسال العنصر للتصفية والعميل لن يكون قادرًا على طلب توصيل المنتج مرة أخرى.