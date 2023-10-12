شروط البيع

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
سياسة الإرجاع:
يمكنك إرجاع أو استبدال منتجك الذي تم شراؤه حديثًا في غضون 7 أيام من تاريخ الشراء أو تاريخ التسليم (لمنتجات التوصيل إلى المنازل) فقط إذا كان غير مستخدم وبحالته الأصلية ، مرفقًا بالفاتورة الأصلية / الإلكترونية ووفقًا للشروط التالية:
• المنتج مع العبوة الأصلية، غير مفتوحة مصحوبة بجميع الملحقات كتيب دليل المستخدم
• بالنسبة لعروض الحزمة ، يجب على العميل إعادة المجموعة كاملة ، وليس جزئياً ، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتجات يجب أن تكون في حالتها الأصلية.
• في حالة استخدام الهدايا المرفقة، نأسف لعدم إعادة المنتج.
تحتفظ شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المحدودة المعروفة أيضًا باسم الناغي المتحدة (LG.COM KSA) بالحق في إعادة المنتج إلى العميل إذا كان المنتج الذي تم إرجاعه لا يفي بشروط الإسترجاع. لا يحق للعميل استرداد أي مبلغ إذا كان المنتج غير مؤهل للإرجاع. في حالة رفض منتج لطلب إرجاع في أي مرحلة ، فسنقوم بمحاولتين (2) لإعادة المنتج إلى العميل. في حالة عدم نجاح محاولتي التسليم ، سنحتفظ بالمنتج لمدة ثلاثة (3) أيام عمل في مركز التسليم الخاص بنا. يمكن للعميل تقديم طلب لمحاولة أخرى مع فريق خدمة العملاء لدينا في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإخطار بها. إذا تلقينا طلبًا من العميل لمحاولة أخرى في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإخطار بها ، فيمكننا ترتيب المحاولة الأخيرة للتسليم في غضون يومين (2) عمل وإلا سيتم إرسال العنصر للتصفية والعميل لن يكون قادرًا على طلب توصيل المنتج مرة أخرى.
سياسة الإستبدال:
ليس لدينا أي سياسة إستبدال، بإمكان العميل إلغاء الطلب أو إعادة المنتج (تطبق شروط الإرجاع) سياسة الإلغاء يمكنك إلغاء طلبك على الفور قبل الشحن لأي سبب من الأسباب. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال على 8002442929.
سياسة الإلغاء لدينا
يجوز لنا إلغاء طلبك (طلباتك) إذا
• لا تسدد لنا أي دفعة عندما يحين موعدها
لم تقم بتزويدنا بالمعلومات الضرورية لنا لإيصال المنتجات إليك خلال فترة زمنية معقولة
• عدم تزويدنا بالمعلومات الصحيحة مثل رقم الاتصال وعنوان التسليم في غضون 3-5 أيام عمل.
• لا تسمح لنا بتسليم المنتجات إليك أو جمعها من متاجر LG في غضون 3-5 أيام عمل.
لم تسمح لنا بإيصال المنتجات إليك أو لم تستلمها من عندنا خلال فترة زمنية معقولة
• الطلب لا يمكن الوفاء به بسبب عدم توفر المنتج (المنتجات)
شراء بالجملة / متعددة. نحتفظ بالحق في رفض أي طلبات ، وفقًا لتقديرنا الخاص ، حين نكتشف شراء بالجملة أو شراء وحدات متعددة من منتجات مماثلة.
سياسة الشحن
يتم شحن المنتجات خلال الوقت المحدد في صفحة المنتج. أيام العمل لا تشمل أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة / السبت
يتم تقدير وقت الشحن بناء على العوامل التالية:
• توافر المنتج في المستودع
• الوجهة التي تريد شحن الطلب إليها.
سياسة التوصيل:
• تقع على عاتق العميل مسؤولية تقديم أرقام الهواتف الصحيحة (الأرضية والجوال) والعنوان.
• في حالة عدم وجود العميل ، سيستلم أي شخص موجود في العنوان المنتج ويوقع على طلب التسليم الذي سيعتبره كما لو أن العميل قد استلم المنتج.
• إذا لم يتم التسليم في غضون (30) يومًا من الشراء بسبب عدم تواجد العميل ، فقد يؤدي عدم الرد أو عدم إمكانية الوصول أو عدم الموافقة على تاريخ التسليم إلى إلغاء الشراء وإيداع المبلغ للعميل عبر طريقة الدفع نفسها
• إذا طلب العميل التسليم دون تركيب واحتفظ بالمنتجات في عبوتها الأصلية ، فإن المنتجات ستكون مسؤولية العميل ولن يتم النظر في أي شكوى من الخدوش أو العيوب.
الشروط والأحكام (أكواد الخصم):
• عرض أكواد الخصم لا يشمل مكيفات ال جي (جميع الفئات)، قناع الوجه ، منقيات الهواء، شاشات الكمبيوتر، البروجكتر.
• الضمان الإضافي ينطبق فقط على منتجات مختارة من أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية.
• التسجيل الأول مؤهل فقط عندما تكون قيمة الطلب 499 ريال وأكثر، ولا يشمل المنتجات التالية: مكيفات ال جي (جميع الفئات)، قناع الوجه ، منقيات الهواء، شاشات الكمبيوتر، البروجكتر.
الشروط والأحكام (تمارا): • عرض الأقساط من تمارا لا يشمل مكيفات ال جي (جميع الفئات)، قناع الوجه ، منقيات الهواء، شاشات الكمبيوتر، البروجكتر. • العرض لا يشمل أكواد B2B2C وأكواد الخصم والهدايا من تقسيط تمارا. • التسجيل الأول لا يشمل تقسيط تمارا.
بيانات الإتصال
للطلبات الموضوعة على www.lg.com/sa_en فقط
شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المحدودة رقم 4030141450 ضريبة القيمة المضافة 300249323100003