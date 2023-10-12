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إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
استمتِع بتجربة حياتية جديدة
من أي زاوية،
وفي أي مساحة
Posé في ثلاث مساحات داخلية. في المساحة الأولى، يظهر التلفزيون في زاوية جدار مطلي باللون الأزرق البحري، ويُعرض على شاشته عمل فني باللونين الأسود والأحمر، بينما هناك مكتب وكرسي أزرق بذراعين في الغرفة خلفه. يظهر التلفزيون في المساحة الثانية في وسط جدار عصري مطلي باللون الأسود الفحمي أسفل غزال مُحنّط، وعلى شاشته صورة للأمواج. في المساحة الثالثة، يظهر التلفزيون من الخلف في وسط الغرفة، وقد تم استخدامه كقطعة فنية فريدة أمام السرير.
Posé كما تصورّته شركة Moooi في"أسبوع ميلان للتصميم 2022"
يظهر Posé كجزء من مجموعة Divine Dreams لشركة Moooi، حيث تعرض شاشته صورة لمساحة داخلية عصرية، ومحاط بديكور يعرض فراشات وأزهارًا تطل من بين السحب. يظهر Posé كجزء من مجموعة Defy Gravity لشركة Moooi، حيث تعرض شاشته عمل فني لنمر، وقد تم وضعه فوق سجادة تحاكي طبقات من الحجر. يظهر Posé كجزء من مجموعة Defy Gravity لشركة Moooi، حيث تم وضع مجموعة من الكتب عن الفضاء في منظِّم الكابلات والملحقات. تصوُّر Mooi باستخدام شعار LG OLED
*جهاز التحكم عن بُعد ماچيك ريموت مُرفق في الصندوق.
طريقة أخرى لتظهِر بها ذوقك الرائع
غرفة معيشة يغلب على مظهرها اللون الأزرق مطلة على الساحل يظهر فيها تلفزيون Posé من الخلف مع مجلات موضوعة على رف الوسائط.
*تمت محاكاة الصورة لأغراض توضيحية.
**قد تختلف سعة الوزن القصوى لرف الوسائط.
*تمت محاكاة الصورة لأغراض توضيحية.
**منظِّم الكابلات والملحقات مُرفق داخل الصندوق.
لوحات فنيّة
مساحتك ، ذوقك
اصنع تصميمًا داخليًا يشير إلى ذوقك الفريد عندما يكون تلفزيون Posé بعيدًا عن نظرك، فإنّه يتحول إلى لوحة فنية، مما يسمح لك بتزيين المكان بمجموعة متنوعة من القطع الفنية التي يمكنك الاختيار من بينها. ما عليك سوى اختيار إحداها لإكمال ديكورات منزلك.
*العمل الفني المعروض على شاشة التلفزيون باسم Bounce A(2020) للفنان Youngjun Kim.
إضاءة الغرفة
تعرض شاشة Posé التفاصيل الساطعة والواضحة للفطر الأبيض أثناء توسعه إلى ما بعد إطار التلفزيون.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
العقل المفكِّر للتلفزيون
تظهر شريحة معالج α9 الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K من LG ينبعث منها أشرطة من الضوء.
1.قد يتسبب سحب التلفزيون من الجانب أو أي صدمة لحامل التلفزيون في حدوث تلف.
2. قد يتغير لون المواد إذا تم تخزينها على فتحات التهوية للجهاز لفترة طويلة من الزمن.
3. لا يمكن تخزين السوائل والمواد الثقيلة على فتحات التهوية.
4. يُرجى توخي الحذر عند استخدام غطاء Clean Cover لأن القماش قد يتسخ.
5. يُرجى توخي الحذر عند فتح وإغلاق غطاء Clean Cover. قد يتسبب غطاء Clean Cover في حدوث إصابة في حالة سقوطه.
6. يجب استخدام منظِّم الكابلات والملحقات المضمَّن لتركيب جهاز التوجيه، حيث لا يمكن تثبيت جهاز التوجيه أعلى فتحات التهوية.
7. المقارنة مستندة إلى اختبارات LG الداخلية لقياسات LG OLED TV Full White، باستثناء سلسلة OLED evo.
8. لا تنطبق تحسينات ميزة Brightness Booster على طراز Posé بحجم 48 و42 بوصة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1420 x 880 x 228
-
وزن التغليف
-
33.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1225 x 1257 x 495
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1212 x 495
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
21
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
22.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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55LX1Q6LA
إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.