إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

*على مدار عشرين عامًا، ألهمت Moooi العالم وغمرته بتصميمات متألقة ومبتكرة. فالمشروع الذي تأسس في عام 2001 يرأسه حاليًا Marcel Wanders وRobin Bevers. سُميّت Moooi بهذا الاسم تيمّنًا بالكلمة الهولندية Mooi التي تعني "جميلاً". ويمثِّل حرف "O" الثالث في اسم العلامة التجارية قيمة إضافية من حيث الجمال والتفرّد. لا تُملي Moooi على المصممين ما يجب عليهم فعله، ولكنها تستمع إلى ما يريد المصممون تحقيقه، ثم تحقّق أحلامهم. لذلك تتميّز تصاميم الشركة بانتقائها ومواكبتها للواقع التجاري والاهتمامات الثقافية في جميع الأوقات. هدف الشركة هو إطلاق العنان للإبداع وابتكار قطع تعكس ما يجول بخاطرك لتمنحك محيطًا أكثر تفرّدًا وحياة أكثر من رائعة.