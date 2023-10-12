We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 75 بوصة ودقة 4K، 2023
الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.
تقنية الألوان الأساسية
استمتع بتجربة مشاهدة معزَّزة
تقنية AI Sound Pro
تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
شاشة نصفها مظلم ونصفها مضيء تعرض صورة لحلوى الماكرون الملونة. يجري تعديل السطوع على كل جانب.
الملاءمة المثالية للصوت الكامل
تلفاز في غرفة بلون أبيض شاهق يعرض شكلاً حلزونيًا ملونًا على الشاشة.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
البطاقات السريعة
ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي
يظهر وجه شخص على شاشة التلفاز، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
المساعِدات الذكية والاتصال
شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
HDR10 Pro
عن طريق فرض التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان على أساس كل إطار، يظهر كل أنواع المحتوى بتباين رائع لتحقيق تجربة عرض مؤثرة وغامرة.
رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.
™FILMMAKER MODE
استمتع بالأفلام كما أراد المخرج لها، بدون تعديلات في القوام أو الإعدادات البصرية الأخرى في الفيلم.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.
* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
استمتِع بتجربة ألعاب سلسة. تعامل مع مجموعة من الإعدادات في قائمة واحدة من أجل تشغيل سهل سريع.
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
مواصفات تؤدي إلى تغيير اللعبة
استمتع بالألعاب عالية السرعة بتقنية HDR على تلفاز خلايا النانو مع بأحدث مواصفات ممارسة الألعاب، بما في ذلك ALLM وeARC وHGiG. الصوت المحسن يغمسك بعمق في إصداراتك المفضلة.
صورة ثابتة من لعبة سباق تبين جودة الصورة المحسنة التي تقدمها HGiG وALLM بالمقارنة مع الصورة بدونهما.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
حافظ على التواصل مع بطلك
تضيء ومضات حول التلفاز، ويمكنك رؤية لعبة Cyberpunk على الشاشة. يظهر شعار Geforce NOW أعلى التلفاز.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
-
نعم (aa x 2ea)
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
ثلاثة منافذ (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1115 x 200
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
40.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 964 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 1027 x 361
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1344 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.4
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
31.8
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 23
-
شارك غرفة إلى غرفة
-
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
75NANO776RA
تلفاز NANO77 الذكي بتقنية خلايا النانو من LG بقياس 75 بوصة ودقة 4K، 2023