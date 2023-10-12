إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

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*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
تم تحسين تفاصيل الصورة المقربة لجناح الببغاء الملون باستخدام معالج α5 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.
AI Sound Pro
ينفذ التلفزيون الأوامر المنطوقة أثناء الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد ، مثل "رفع مستوى الصوت (Turn volume up)".
المساعد الذكي والاتصال
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
ملفي التعريفي
التنبيهات الرياضية
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
مشاهد من فيلم الرسوم المتحركة "Encanto" من إنتاج شركة ديزني تعرض ألوانًا مشرقة ونابضة بالحياة على تلفزيون LG NanoCell.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.
HDR 10 Pro
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
ابق على اتصال مع بطلك
صورة تعرض شعار GeForce Now على خلفية داكنة. صورة الغلاف وعناوين العديد من الألعاب الشعبية معروضة.
ميزة Game Optimizer & Dashboard
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
مواصفات تغير قواعد اللعبة
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
تعد *Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1205 x 253
-
وزن التغليف
-
50.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675 x 964 x 44.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675 x 1043 x 405
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
895 x 405
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
36.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
40
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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75NANO846QA
إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.