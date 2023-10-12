إل جي كيونيد 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 80, معالج ألفا 7 الجيل الخامس, HGiG.

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جوائز الابتكار CES 2022
QNED من إل جي
إمكانية الوصول
التقاء تقنية Quantum Dot مع تقنية NanoCell
شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
جرب ألوان هذا العالم الرائعة بفضل القوة المشتركة لتقنيتي Quantum Dot وNanoCell.
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. تتضمن نفس الصور لفراشة زرقاء تمتص العسل على زهرة وردية اللون. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
تعتيم احترافي
تستخدم تقنية QNED من إل جي للتعتيم خوارزميات التعلم العميق لتعيين وإرسال معلومات الأشياء إلى كتل تعتيم الإضاءة الخلفية، مما يؤدي إلى إنشاء صور طبيعية أكثر وضوحًا مع الحد من تأثير الهالة.
معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
نقوم بإعادة تشكيل تجربة المشاهدة الخاصة بك
يستخدم معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لتقديم تجربة مشاهدة محسنة.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مثالية أقرب من أي وقت مضى بفضل تقنية AI Picture Pro. تعمل ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين التباين والدقة للحصول على التفاصيل المثلى، بينما تعمل ميزة تحسين تأثير المقدمة / الخلفية والحيوية الديناميكية على زيادة عمق المجال والتعبير اللوني إلى أقصى حد للحصول على صور مذهلة ومفعمة بالحيوية.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
يتعرف المعالج على الأصوات والمؤثرات الصوتية وترددات الصوت، مما يسمح له بتحسين الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تشاهده للحصول على صوت مكاني غامر بفضل استخدام التعلم العميق من نقاط البيانات الصوتية.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.
*لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
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اتصال ومساعد ذكي
يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.
التنبيهات الرياضية
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
ملف التعريف الخاص بي
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.
HDR10 Pro
HDR10 Pro
وضع مخرج الفيلم
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.
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مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
*تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
الألعاب السحابية
مشهد يظهر به ثلاثة أجهزة تلفزيون. يظهر في منتصف الشاشة شعارين موضوعين بشكل قطري - شعار GeFORCE NOW من انفيديا وشعار ستاديا. يظهر على التلفزيون الأيسر سبليتاج وعلى التلفزيون الأيمن سايبربانك 2077.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر مدير الألعاب ولوحة الألعاب على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano برو
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1115 x 200
-
وزن التغليف
-
45.7
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675 x 964 x 44.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1675 x 1029 x 359
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1350 x 359
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
35.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
36.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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