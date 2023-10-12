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إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة G2 بتصميم غاليري, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.
إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة G2 بتصميم غاليري, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.
الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط. برجاء العودة لمعرض الصور أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
جوائز T3 لعام 2022
إصدار LG G2
«جهاز G2 هو جهاز تلفزيون OLED مذهل حقًا يرتقي بالسطوع إلى مستوى جديد.»
قمة الجمال المشرق والتصميم الأنيق
عصر جديد لوحدات البكسل المشرقة
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
جمال يذهل العقول
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
ظلام باهر، أضواء ساطعة
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تفاصيل تحددها درجات الألوان
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
صوت واقعي كما لو كنت في المشهد
أشخاص يجلسون على أريكة يشاهدون حفلة موسيقية مع ظهور فقاعات تصور الصوت من حولهم.
التلفزيون فقط لأجلك
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
**قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
***قد يختلف توافر الأوامر الصوتية حسب الأجهزة والدول
لوحة فنية أم جهاز تلفزيون؟ أنت صاحب القرار
"تلفزيون OLED G2 من LG معلق على الحائط في غرفة معيشة ذات ألوان محايدة مع نباتات وزخارف ريفية. تلفزيون OLED G2 من LG على حامل تلفزيون في غرفة ذات لون أخضر نعناعي مع أثاث ومفروشات ملونة تلفزيون OLED G2 من LG مزود بحامل معرض في زاوية غرفة في منزل عائلي. منظر جانبي يوضح الحافة فائقة النحافة لتلفزيون OLED G2 من LG."
*تدعم تلفزيونات 65G2 و55G2 حامل المعرض.
**حامل تلفزيون عير مدرج بالعبوة. نظرًا لأن هذا الطراز يتم تثبيته على الجدار فهو يتضمن كتيفة تثبيت رقيقة. يمكنك شراء حامل التلفزيون بشكل منفصل.
***يميل حامل تلفزيون G2 الدوار حوالي 4 درجات عند تثبيته.
اعثر على ما يناسبك
سواء كنت بحاجة إلى شاشة عرض لألعابك أو شاشة سينمائية منزلية، بأحجام من 55 بوصة إلى 97 بوصة، فإن الخيار المثالي ينتظرك.
تشكيلة تلفزيونات OLED G2 من إل جي بأحجام مختلفة بداية من 55 بوصة إلى 97 بوصة
الآن، أنت الشخصية الرئيسية
رجل يجلس على الأريكة يشاهد أحد أفلام الحركة مع ظهور فقاعة ضخمة حوله وحول التلفزيون تصور الانغماس في الفيلم
جميع مفضلاتك في مكان واحد
ملصق سرقة الأموال من نتفليكس، عجلة الوقت من برايم فيديو، شاهد على أبل تي في بلس.
*قد يختلف توافر المحتوى والتطبيق حسب الدولة أو المنطقة.
**يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
آلة رابحة قوية
شخصان يجلسان على الأريكة ويلعبان لعبة سباق باستخدام وحدة تحكم وتلفزيون OLED G2 من إل جي في غرفة المعيشة
*تعد VRR ضمن مواصفات HDMI 2.1 المعتمدة.
الدوري الجديد للألعاب
في مشهد من سايبر بانك 2077 معروض على شاشة OLED من إل جي، يسير المشغل عبر شارع مضاء بالنيون على دراجة نارية
صوت مع ذكاء إصطناعي
حيث يتناغم التلفاز مع الصوت على نحو تام
جهاز تحكم عن بُعد واحد للكل
*يتم عرض 65G2 فقط في الصورة لأغراض المثال. تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.
**يوضع ملصق البصمة "تقليل ثاني أكسيد الكربون" على طرازي 65G2 و65C2. تتميز جميع طرازات G2 وC2 الأخرى بملصق "تم قياس ثاني أكسيد الكربون".
1. تستند جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات CES لمواد وصفية مقدمة للقضاة. لم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك من دقة العروض أو المطالبات المقدمة ولم تختبر البند الذي أعطيت من أجله الجائزة.
2. مقارنة بالطرازات الأخرى خلاف OLED evo اعتماداً على قياس اللون الأبيض التام.
3. يتم تغطية تكاليف اللوحة والأجزاء والعمالة خلال السنة الأولى من الضمان. يتم تغطية تكاليف اللوحة فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة خلال السنة الثانية إلى الخامسة من فترة الضمان.
4. يغطي ضمان اللوحة لمدة 5 سنوات طرازات 83G2 و77G2 و65G2 و55G2.
5. قد يتم ترك الكابلات ظاهرة اعتماداً على طريقة التثبيت.
6. قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت.
7. يوصى بالتثبيت باستخدام المجموعة. يرجى ملاحظة أن المراسي المقدمة قد لا تكون مناسبة لجميع ظروف التثبيت. اقرأ جميع التعليمات واستشر مختصًا، إذا لزم الأمر، قبل بدء التثبيت.
8. يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
9. تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية مملوحة لصالح Amazon.com أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
10. يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في+. تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
11.قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
وزن التغليف
-
31.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 821 x 24.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1441 x 878 x 245
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
432 x 245
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
22.8
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
27
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
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OLED65G26LA
إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 65 بوصة السلسة G2 بتصميم غاليري, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.