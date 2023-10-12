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تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023

مميزات

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المواصفات

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تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023

OLED77B36LA

تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023

منظر أمامي لتلفزيون LG OLED وشعار تلفزيون OLED رقم 1 في العالم لمدة 10 سنوات.

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

مرور 10 أعوام على إنتاج تلفزيون LG OLED.‏
عشرة أعوام من الريادة.

مرور 10 أعوام على إنتاج تلفزيون LG OLED.‏<br>عشرة أعوام من الريادة. اكتشف المزيد

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/‎ لمزيد من التفاصيل.

 

تجسيد للامتياز في عالم الشاشات

معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس

تطور جوهري

اكتشف عالم واقعية معالجات α 1. بوابتك لتستكشف أغوار عوالم جديدة والاستمتاع بإحساس غامر كأنك بداخل المشاهد التي تراها وأنت جالس في مكانك. استمتع بمشاهدة واقعية تغمرك كأنك تعيش في المشهد الذي تراه محاطًا بتحسينات مذهلة في الصوت والصورة بفضل معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي

يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.

صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.

تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED

تعمل ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED على تحسين الصورة المعروضة في الإطار من خلال استخدام منحنى درجة اللون المثالي للحصول على نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) وتباين وتفاصيل أكثر طبيعية.
فيديو يُظهر امرأة مستلقية عند حافة جبل. خط مستقيم يمر عبر الشاشة يتحول إلى موجة تمثل منحنى درجة اللون الذي يحسن الصورة.

تقنية AI Sound Pro

تعمل تقنية AI Sound Pro على مزج الصوت لخلق تأثير السماعات المحيطية 5.1.2، وإعادة تنقية الصوت للتحكم في الوضوح والتوازن.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة معروض على شاشته حفلة موسيقية. فقاعات تصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ الحيز.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

تصميم رقيق

يمتزج بالديكور. ويبرز بشخصية فريدة.

يضيف تلفزيون OLED فائق النحافة لمسة ساحرة وجمالية إلى ديكوراتك الداخلية.

صورة لتلفزيون LG OLED B3 مع حامل أرضي أمام نافذة تطل على المدينة. تلفزيون LG OLED B3 معلق على جدار غرفة حديثة الطراز. الركن السفلي من قاعدة التلفزيون LG OLED B3.

*يمكن استخدام حامل المعرض مع التلفزيون 65B3 و55B3.
**يُباع حامل المعرض بشكل منفصل.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

لا داعي للإضاءة الخلفية

تصل وحدات البكسل إلى أقصى درجة سطوع وتألق عندما تبرز وتسطع بمفردها بعيدًا عن التوهج الباهت للإضاءة الخلفية.

تباين مطلق

يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.

مقطع فيديو لشخص يتنزه سيرًا على الأقدام في نفق كهفي. شريط منزلق يتحرك عبر الشاشة لتطبيق التباين المطلق على الصورة.

دقة الألوان بنسبة ?0 وحجم الألوان بنسبة ?0

بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة ?0، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.

اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.

صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة %100 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.

***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.

انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.

ميزة WOW Orchestra

واجهة WOW

عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG لإصدار صوت ثلاثي الأبعاد كما في قاعات الحفلات الموسيقية عبر نظام صوتي متكامل.

إعدادات إضافية للصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG، وانتقل تلقائيًا إلى وضع مكبر الصوت ليظهر لك 3 إعدادات جديدة.

*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.

**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.

***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفزيون بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

صورة لتلفزيون LG OLED وجهاز تحكم عن بُعد. يصدر زر الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ضوءًا، وتظهر ترشيحات الكلمات المفتاحية للبحث بالصوت على الشاشة.

خدمة الإرشاد والتوجيه بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختر صورك المفضلة، وسيتولى معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي تحليل 85 مليون حالة من 27 فئة لتعيين درجة الوضوح والتباين وكثافة اللون.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.

****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.

تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة

Dolby Vision

™Filmmaker Mode

التسلية

تجربة سينمائية مذهلة

مشاهد مفعمة بالحيوية بفضل الصور النابضة بالحياة لتقنية Dolby Vision، والصوت المكاني الغامر للحواس لتقنية Dolby Atmos

صورة بجودة مثالية

قد تؤثر معالجة الصورة على روعة الفيلم حسب رؤية المخرج. أما وضع Filmmaker، فيحافظ على رؤية المخرج للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على نحو أكثر أصالة وواقعية.

مكتبات لا حصر لها من وسائل الترفيه

استمتع بخدمات بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تفضلها عبر التلفزيون مباشرةً، مثل Netflix⁵, Paramount+, SkyShowtime, Disney+⁶, Prime Video⁷, Apple TV+⁸, و LG Channels

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.

**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.

تجربة ألعاب مثالية

انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية

عِش نشوة الفوز في كل لعبة. يسهم زمن الاستجابة الفائق السرعة البالغ 0.1 مللي ثانية إلى جانب التوافق مع تقنية NVIDIA G-Sync وتقنية AMD FreeSync Premium ودعم معدل التحديث المتغير (VRR) في إنشاء صورة صافية وناعمة لا مثيل لها، في حين تتيح لك تجربة اللعب الاحترافية والبث السلس للألعاب الانغماس في تجربة اللعب المثيرة على الفور.

صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.

*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.

ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء)

ضبط فوري لإعدادات الألعاب

اضبط الإعدادات المثالية لنوع اللعبة وبيئة اللعب مع ميزة مُحسِّن الألعاب. اضبط إعدادات الصوت التي تفضلها وارفع مستوى الإثارة والحركة، أو اضبط إعدادات الألعاب لتصل بها إلى مستوى الشكل والأداء الذي ينبغي أن تكون عليه تمامًا. ولا داعي للتوقف المؤقت. كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة من لوحة معلومات الألعاب، والتي ستطفو فوق أحداث اللعبة في أثناء اللعب.

صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.

الألعاب السحابية

عالم من الألعاب في انتظارك

انعم بالوصول إلى خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW مباشرةً من التلفزيون، واكتشف مكتبة كاملة زاخرة بعدد هائل من الألعاب للاختيار من بينها.

ملصق لعبة Cyberpunk 2077.

*قد يلزم توفر اشتراك خدمة الألعاب السحابية GeForce NOW.

عيش الأحداث الرياضية

المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك

سلِّط الضوء على الأحداث الرياضية. يبقيك التنبيه المخصص بالأحداث الرياضية على اطلاع بشؤون فريقك المفضل، مع إمكانية الوصول المباشر إلى جداول المباريات من شاشتك الرئيسية. بفضل عقد من الابتكار، يقدم لك تلفزيون LG OLED الواقعية الشبيهة بأجواء الإستاد من خلال شاشة واسعة ودقة بالغة الوضوح من معالج α9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) من الجيل السادس بدقة 4K، وهو مثالي لمشاهدة مباراتين في وقت واحد باستخدام ميزة العرض المتعدد (Multi View).

صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

صورة لتغليف تلفزيون LG OLED في صندوق كرتوني، وحوله أشجار مزدهرة وجبال خصبة.

الاستدامة

دائرة الحياة

يحافظ تلفزيون LG OLED الكوكب من مرحلة الإنتاج حتى التخلص من الجهاز، وذلك بدءًا من تصميم المنتج الصديق للبيئة حتى الحد من مواد التغليف وكفاءة استهلاك الطاقة ونظام استرداد النفايات.
دائرة الحياة اكتشِف المزيد

*تعرض الصورة طراز 65G3 فقط كمثال توضيحي. تمت تعبئة وتغليف جميع طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 باستخدام مواد صديقة للبيئة.

 

1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.

2. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.

3. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.

4. يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي سوبر 4K

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

ريموت

ريموت سحري

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ)) أربعة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1879 x 1130 x 285 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎42.8 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1723 x 992 x 55.3 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1723 x 1043 x 270 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎749 x 270 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎26.7 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎30.0 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 200 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

AC 100 ~ 240V 50-60Hz

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 23

شارك غرفة إلى غرفة

نعم (المتلقي)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

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منظر أمامي لتلفزيون LG OLED وشعار تلفزيون OLED رقم 1 في العالم لمدة 10 سنوات.

OLED77B36LA

تلفزيون LG OLED B3 الذكي مقاس 77 بوصة بدقة 4K لعام 2023