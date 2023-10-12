إل جي أوليد 4K تلفاز ذكي 77 بوصة السلسة G2 بتصميم غاليري, معالج ألفا 9 الجيل الخامس, جي-سينك, وفري سينك للألعاب ومعدل إستجابة 1 ملي ثانية.

*يتم عرض 65G2 فقط في الصورة لأغراض المثال. تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.

**يوضع ملصق البصمة "تقليل ثاني أكسيد الكربون" على طرازي 65G2 و65C2. تتميز جميع طرازات G2 وC2 الأخرى بملصق "تم قياس ثاني أكسيد الكربون".

1. تستند جوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات CES لمواد وصفية مقدمة للقضاة. لم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك من دقة العروض أو المطالبات المقدمة ولم تختبر البند الذي أعطيت من أجله الجائزة.

2. مقارنة بالطرازات الأخرى خلاف OLED evo اعتماداً على قياس اللون الأبيض التام.

3. يتم تغطية تكاليف اللوحة والأجزاء والعمالة خلال السنة الأولى من الضمان. يتم تغطية تكاليف اللوحة فقط، وسيتم فرض رسوم العمالة خلال السنة الثانية إلى الخامسة من فترة الضمان.

4. يغطي ضمان اللوحة لمدة 5 سنوات طرازات 83G2 و77G2 و65G2 و55G2.

5. قد يتم ترك الكابلات ظاهرة اعتماداً على طريقة التثبيت.

6. قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت.

7. يوصى بالتثبيت باستخدام المجموعة. يرجى ملاحظة أن المراسي المقدمة قد لا تكون مناسبة لجميع ظروف التثبيت. اقرأ جميع التعليمات واستشر مختصًا، إذا لزم الأمر، قبل بدء التثبيت.

8. يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.

9. تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية مملوحة لصالح Amazon.com أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.

10. يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في+. تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.

11.قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة