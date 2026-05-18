تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV  2026 الذكي مقاس 65 بوصة

65MRGB85B6C
صورة أمامية لـ تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV  2026 الذكي مقاس 65 بوصة 65MRGB85B6C
يُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB85 في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 75 بوصيُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB85 في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 65 بوصة بعرض 1459 ملم وارتفاع 841 ملم وارتفاع 906 ملم مع الحامل وعمق 49.9 ملم ومساحة الحامل 1273 × 295 ملم.ة بعرض 1677 ملم وارتفاع 966 ملم وارتفاع 1032 ملم مع الحامل وعمق 51.6 ملم ومساحة الحامل 1499 × 359 ملم.
يوفر LG Mini RGB evo AI MRGB85، الذي يتميز بلون RGB Primary Color Pro، تغطية ألوان بنسبة 100% لـ DCI-P3 وAdobe RGB، معتمد من Intertek.
تتميز تقنية RGB Primary Color Pro، المستخدمة في LG Mini RGB evo AI MRGB85، بصورة مقسمة تقارن ألوان LED التقليدية على اليسار بمباني أكثر إشراقًا وتشبعًا على اليمين، مما يبرز تغطية DCI-P3 بنسبة 100% وتغطية Adobe RGB بنسبة 100%.
يضيء معالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 باللون الأزرق على لوحة الدوائر، مسلطًا الضوء على أداء الذكاء الاصطناعي مع وحدة NPU أسرع حتى 5 مرات، ومعالج مركزي أسرع بنسبة 10%، وسعة ذاكرة أكبر بنسبة 20%.
يبرز LG Mini RGB evo AI MRGB85 ميزة Precision Dimming من خلال صورة مقسمة تقارن بين مصباح LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحديد تباين محسّن على اليمين، مدعوم بمعالج alpha 8 AI Processor.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يظهر LG Shield على شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB85، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
يُبرز LG Mini RGB evo AI MRGB85 جودة العرض دون فقدان بصري من خلال مشهد طبيعي نابض بالحياة وعمق واضح يسطع وسط خلفية داكنة، ليعكس أداءً بصريًا يماثل التوصيل السلكي للتلفزيون.
يُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB85 مع Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 288، مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.
تم تثبيت LG Mini RGB evo AI MRGB85 على الحائط في مساحة معيشة واسعة وعصرية، حيث تعرض عملاً فنيًا تجريديًا نابضًا بالحياة يتألف من عناصر متعددة الألوان تدور في دوامات.
الميزات الرئيسية

  • تغطية ألوان مزدوجة معتمدة بنسبة 100% للحصول على ألوان دقيقة عبر DCI-P3 وAdobe RGB
  • أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) أسرع بخمس مرات بفضل معالج alpha 8 AI processor 4K Gen3
  • تباين أعمق مع ميزة Precision Dimming المدعومة بمعالج alpha 8 AI Processor
  • أنظمة webOS الحائزة على جوائز توفر تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة - مدعومة من Google Gemini وMicrosoft Copilot.
  • يفتح زر الذكاء الاصطناعي AI Hub للحصول على تجربة ذكية ومخصصة، مؤمنة بواسطة LG Shield
المزيد
شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الأمن السيبراني لـ LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

الأمن الإلكتروني

شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي المتعدد

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

الذكاء الاصطناعي

شارة AVForums Editor’s Choice كأفضل نظام تلفزيون ذكي لمدة 8 سنوات متتالية، بما في ذلك 2026/2025

جائزة AVForums Editor's Choice - أفضل نظام تلفزيون ذكي لعام 2025‏/2026

"8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي"

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

لماذا Mini RGB evo؟

تملأ شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB85 ذات التغطية اللونية الثنائية المعتمدة بنسبة 100% الشاشة بتدرجات لونية غنية ومتدفقة، مما يوفر تغطية بنسبة 100% لمعايير DCI-P3 وAdobe RGB.

تغطية لونية ثنائية معتمدة بنسبة 100%

يتميز LG Mini RGB evo AI MRGB85 بخاصية Precision Dimming لتحسين التباين من خلال صورة مقسمة تقارن بين LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحسين دقة التباين على اليمين.

ميزة Precision Dimming لتوفير التباين المُحسَّن

يُعرض LG Mini RGB evo AI MRGB85 مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

يتميّز LG Mini RGB evo AI MRGB85 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع رمز الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

AI Hub للتخصيص

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

مؤمن بواسطة LG Shield

ما هو جهاز Mini RGB evo MRGB85؟

يُعد Mini RGB evo MRGB85 أحد أحدث ابتكاراتنا التي توفر جودة صورة محسنة تتجاوز QNED. تضمن التغطية الثنائية المعتمدة بنسبة 100% إعادة إنتاج ألوان استثنائية لتجربة بصرية غنية. بالاقتران مع ميزة Precision Dimming المدعومة بمعالج alpha 8 AI Processor، فإنه قادر على التحكم الدقيق في الإضاءة، مما ينتج صورًا ذات ألوان غنية وحيوية وتفاصيل مذهلة.

RGB Primary Color Pro

تغطية لونية مزدوجة معتمدة بنسبة 100% لتجربة بصرية غنية وحيوية حقًا

تنتج تقنية Mini RGB evo ألوانًا حمراء وخضراء وزرقاء بدقة محسّنة من خلال تقنية الألوان المتقدمة من LG، مما يوفر إعادة إنتاج دقيقة وحيوية للألوان. تم اعتماد جودة إعادة إنتاج الألوان الفائقة في Mini RGB evo لتغطية 100% عبر معيارين — DCI-P3 وAdobe RGB — مما يضمن تجربة ألوان زاهية ستنال إعجاب الجميع، من عشاق السينما إلى هواة التصوير الفوتوغرافي.1)

تتميز تقنية RGB Primary Color Pro، المستخدمة في LG Mini RGB evo AI MRGB85، بصورة مقسمة تقارن ألوان LED التقليدية على اليسار بمباني أكثر إشراقًا وتشبعًا على اليمين، مما يبرز تغطية DCI-P3 بنسبة 100% وتغطية Adobe RGB بنسبة 100%.

يوفر LG Mini RGB evo AI MRGB85، الذي يتميز بلون RGB Primary Color Pro، تغطية ألوان بنسبة 100% لـ DCI-P3 وAdobe RGB، معتمد من Intertek.

التعتيم الدقيق

تباين غني مدعوم بمعالج alpha 8 AI Processor

يتحكم معالج alpha 8 AI Processor في الإضاءة بدقة ذكية، حيث يدير كتل التعتيم المتقدمة لخلق تباين أعمق، مما يعزز التفاصيل والوضوح في كل إطار.2)

يبرز LG Mini RGB evo AI MRGB85 ميزة Precision Dimming من خلال صورة مقسمة تقارن بين مصباح LED التقليدي على اليسار مع ألوان سوداء أعمق وتحديد تباين محسّن على اليمين، مدعوم بمعالج alpha 8 AI Processor.

مُعالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3

محرك ذكاء اصطناعي متقدم مع أداء NPU أسرع بمقدار 5.0 أضعاف

يعزز معالجنا من الجيل التالي إمكانيات التلفزيون، مما يتيح للذكاء الاصطناعي توفير تجربة مشاهدة مصممة خصيصًا لتفضيلاتك بتفاصيل أكثر وضوحًا بدقة 4K وصوت أكثر ثراءً ولون نابض بالحياة. 3)

يضيء معالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 باللون الأزرق على لوحة الدوائر، مسلطًا الضوء على أداء الذكاء الاصطناعي مع وحدة NPU أسرع حتى 5 مرات، ومعالج مركزي أسرع بنسبة 10%، وسعة ذاكرة أكبر بنسبة 20%.

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

AI HDR Remastering

ترقية كل إطار إلى جودة HDR

يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحسين اللون والسطوع والتباين ورفع جودة صورة SDR إلى مستويات HDR للحصول على صور أكثر ثراءً وواقعية.

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.7)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.8)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.9)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا11)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG TV ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

AI Magic Remote

أطلق العنان لكل تجربة ذكاء اصطناعي (AI Experience) باستخدام زر واحد للذكاء الاصطناعي

زر واحد للذكاء الاصطناعي هو كل ما يتطلبه الوصول إلى جميع التفاعلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها. بفضل عجلة التمرير والأوامر الصوتية الفورية، تشعر بسهولة كل وحدة تحكم.12)

يتميّز LG Mini RGB evo AI MRGB85 بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، AI Concierge، AI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.14)

تعرض شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB85 مع LG Gallery+ أعمالاً فنية منسقة - صور ذات طابع فضائي، ولوحات على الطراز الكوري، ومناظر طبيعية خلابة - تتنقل عبر كل قطعة على الشاشة.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.17)

تم تثبيت تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض (Gallery Mode)

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.18)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.19)

شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub،  كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.21)

ادخل عالمًا متناغمًا لتحقيق الفوز

تجربة لعب فائقة

لعبة للفوز بمعدلات تحديث معززة تصل إلى 288Hz

استمتع بتجربة ألعاب فائقة السرعة بفضل 144Hz وAMD FreeSync Premium وVRR. مع Motion Booster الذي يرفع معدلات التحديث لتقليل ضبابية الحركة وأول جهاز تحكم معتمد من BT ULL على الإطلاق، استمتع بأداء عالٍ مثالي للألعاب التنافسية.22)

يُظهر LG Mini RGB evo AI MRGB85 مع Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 288، مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزود بخدمة NVIDIA GeForce NOW لعبة Borderlands 4 على الشاشة إلى جانب شعار GeForce NOW، موفّرًا إمكانية الوصول إلى الألعاب السحابية مباشرة عبر واجهة التلفزيون.

NVIDIA GeForce NOW

عِش أول تجربة ألعاب سحابية في العالم بدقة 4K و120Hz مع تقنية HDR

 يمكنك تشغيل ألعاب HDR بدقة 4K 120Hz على التلفزيون حتى دون جهاز إضافي من خلال NVIDIA GeForce NOW. بدعم من بنية NVIDIA Blackwell، استمتع بالألعاب السحابية المتطورة مع أداء GeForce RTX 5080.(23

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.

زمن استجابة منخفض للغاية عبر Bluetooth

أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 2.5 مللي ثانية. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.24)

 

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 بوابة LG للألعاب على شاشة webOS، حيث تُعرض واجهة موحدة بخطوة واحدة تتيح الوصول إلى عدة تطبيقات ألعاب عبر خدمات الألعاب السحابية مثل NVIDIA GeForce NOW وتطبيقات webOS.

بوابة LG للألعاب

مركزك المتكامل للألعاب

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.25)

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

انغمس في كل مباراة رياضية

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 توقعات رياضية عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات للمباراة وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يبرز تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزود بتقنية TruMotion ميزة تنعيم الحركة في مشهد كرة قدم مقسوم، حيث يظهر الجانب الأيسر بحركة ضبابية مع TruMotion متوقف، والجانب الأيمن بحركة واضحة وحادة مع TruMotion مفعّل لتسليط الضوء على وضوح المشاهد السريعة.
تعرض شاشة LG Mini RGB evo AI MRGB85 مشهدًا دراميًا لشخص يركب سيارة، ثم يظهر تنبيه رياضي “Sports Alert” لمباراة كرة قدم مباشرة مع درجات في الوقت الفعلي، وعند النقر عليه، ينتقل مباشرة إلى اللعبة المباشرة.
تلقي توقعات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحلل الذكاء الاصطناعي إحصائيات فريقك وأدائه لتوفير توقعات اللعبة. شجّع فريقك واستمتع بدعمه بهذه الرؤى التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.26)

نعومة الحركة التي تتكيف مع كل نوع

تقوم ميزة AI Genre Selection بتحديد نوع المحتوى، بينما تضبط تقنية TruMotion مستوى الاهتزاز لتوفير قدر مناسب من التنعيم لتجربة مشاهدة طبيعية سواء للأفلام أو الرياضة أو غيرها.

إعداد التنبيهات وعدم تفويت أي لحظة

تابع كل لحظة من لحظات الحدث. فعِّل التنبيهات لتصلك إشعارات بمواعيد مباريات فريقك ونتائجها والمزيد.

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

يوفر FILMMAKER MODE تباينًا أكثر وضوحًا ولونًا أغنى، ويتكيف مع محيطك للحفاظ على المرئيات أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي ونوايا المبدع.27)

Dolby Atmos

من خلال تقديم الصوت كعناصر صوتية محيطية بزاوية 360 درجة بدلاً من قنوات ثابتة، يوفّر النظام تجربة سينمائية منزلية تحافظ على التفاصيل والعمق بما يتماشى مع كل مشهد.

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.29)

يعرض تلفزيون LG Mini RGB evo AI MRGB85 المزود بخاصية WOW Orchestra مشهد حفل موسيقي مع مكبر صوت Soundbar أسفل الشاشة، بينما تمتد موجات صوتية رسومية عبر غرفة المعيشة لتجسيد صوت محيطي ومتزامن.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول (Accessibility)

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

إخلاء المسؤولية

 

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

1)*تم اعتماد شاشة LG Mini RGB من قبل Intertek لتغطية الألوان الثنائية بنسبة 100% المقاسة وفقًا للبند 5.18 من IDMS الإصدار 1.2.

 

2)*الصور أعلاه هي صور محاكاة لأغراض توضيحية.

 

3)*مقارنةً بمعالج 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

4)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

 

5)*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت. وقد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

 

6)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

7)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

8)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "On Now" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

9)*قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

10)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

11)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

12)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

 

14)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

17)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق. 

 

18)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

 

19)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

21)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

22)*يعتمد التحقق من AMD FreeSync Premium على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.

*144Hz هو معدل التحديث الأقصى استنادًا إلى معدل التحديث المتغير (VRR) ولا يعمل إلا مع المدخلات التي تدعم 144Hz.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

*في وضع Motion Booster، قد تنخفض الدقة لضمان الأداء الأمثل.

*يوفر Motion Booster 288معدل تحديث يصل إلى 288Hz بدقة Full HD محسنة للاستمتاع بلعب فائق السلاسة.

 

23)*الاشتراك مطلوب. قد تختلف عروض الخدمات حسب خطة العضوية.

*متوفر فقط على طرازات LG OLED W6 وG6 وC6، بالإضافة إلى MRGB95 وMRGB9M.

*قد يختلف توفر GeForce NOW حسب البلد.

*في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

24)*تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth متوفرة فقط في بعض تلفزيونات LG TV الصادرة عام 2026. لا يتم دعم وظيفة وحدة تحكم ULL إلا عند الاتصال بالأجهزة المتوافقة.

*في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

*تُباع وحدة التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

25)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

26)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

27)*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

 

29)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • صورة (عرض) - نوع العرض

    تقنية Mini RGB بدقة 4K

  • صورة (عرض) - معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

  • صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

    ألوان RGB الأساسية برو (معتمد للألوان المزدوجة بنسبة 100%)

  • الصورة (المعالجة) - معالج الصور

    معالج Alpha 8 المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 4K من الجيل الثالث

  • الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • صوتي - Dolby Atmos

    نعم

  • الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1456 x 846 x 49.9 ‎

  • الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎22.8 ‎

كل المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    تقنية Mini RGB بدقة 4K

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان RGB الأساسية برو (معتمد للألوان المزدوجة بنسبة 100%)

  • معدل التحديث

    120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    تقنية Mini RGB

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج Alpha 8 المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 4K من الجيل الثالث

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

  • النطاق الديناميكي العالي(HDR)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • حركة

    حركة برو

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    9 أوضاع

  • QFT (نقل الإطار السريع)

    نعم

  • QMS (تبديل الوسائط السريع)

    نعم

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

  • تقنية التعتيم

    تعتيم دقيق

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية فائقة إلى دقة 4K بالذكاء الاصطناعي عبر معالج Alpha 8

  • ذكاء إصطناعي للصورة برو

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 144 هرتز)

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

    نعم

  • دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

    نعم

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام تشغيل ويب أو إس 26

  • Google Cast

    نعم

  • الصفحة الرئيسية

    نعم (Google Home، LG ThinQ)

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG ThinQ)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • عرض متعدد

    نعم

  • دائما مستعد

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • دردشة ذكية

    نعم

صوتي

  • مخرج الصوت

    20 واط

  • واو الأوركسترا

    نعم

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

  • اتجاه مكبر الصوت

    إطلاق سفلي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت Alpha 8 الاحترافي بالذكاء الاصطناعي (ترقية مزج صوتي افتراضي 11.1.2)

  • ترميز الصوت

    AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • Dolby Atmos

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

الاتصال

  • مدخل HDMI

    3 منافذ HDMI (تدعم 4K@120Hz، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT)

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    منفذان

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخلات USB

    منفذ (V 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.3)

  • مدخل Ethernet

    1ea

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

  • تدرج الرمادي

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1456 x 846 x 49.9 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1580 x 935 x 172 ‎

  • وزن العبوة (من الخارج)

    ‎29.8 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1456 x 929/868 x 280 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1283 x 280 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎22.8 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎23.6 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 200 ‎

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت التحكم الذكي AI Magic Remote MR26

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

