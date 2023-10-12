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إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
شاشة تنحني بمرونة
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شاشة واحدة. 20 مستوى انحناء.
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صورة لتلفزيون LG OLED Flex في وضعه المسطح وفي المقدمة جهاز تحكم عن بُعد. ويظهر زر الانحناء مميزًا بلون أخضر.
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*كل الصور لأغراض التوضيح فقط.
متعة الألعاب بأقل تأخير
تعرض شاشة عادية وشاشة سريعة الاستجابة الصورة نفسها من لعبة كرة قدم. ويظهر بوضوح أن الصورة التي تعرضها الشاشة سريعة الاستجابة بواقع 0.1 مللي ثانية أكثر نعومة وواقعية.
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لا تدع الانعكاسات
تفسد عليك متعة اللعب
صورة لشخص يلعب على تلفزيون LG OLED Flex. الجانب الأيمن من الشاشة بتقنية SAR وتظهر به رسومات اللعبة فقط. والجانب الأيسر من الشاشة بدون تقنية SAR ويظهر به انعكاس لوجه اللاعب.
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*صورة المقارنة لأغراض التوضيح فقط.
عشاق ألعاب الفيديو يستحقونها
تظهر ثلاثة من تلفزيونات LG OLED Flex متجاورة وتعرض صورة مجردة سوداء، وصورة مجردة ملونة وصورة موجة زرقاء على شاشاتها.
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*حجم التدرج اللوني للشاشة (CGV) يكافئ أو يتجاوز حجم التدرج اللوني (CGV) لمساحة ألوان DCI-P3 مثل ما تم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة Intertek.
**تم اعتماد أجهزة تلفزيون LG OLED كشاشات منخفضة الإضاءة الزرقاء بواسطة ®TUV-Eyesafe.
ساعة معركتك
تتكيف معك
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رجل يميل للأمام وهو يركز على اللعبة والشاشة في وضع قائم ورجل يميل بظهره للخلف في أثناء مشاهدة مقطع فيديو موسيقي والشاشة تميل ناحيته.
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ادخل غرفة التحكم
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المشاهد والأصوات
التي تلائم لعبتك
تظهر إعدادات اللعبة والصورة والصوت فوق اللعبة في ثلاث صور مختلفة.
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يمكن التبديل
بين التلفزيون والكمبيوتر ببساطة
يظهر مركز التبديل في ثلاث صور. أولاً، تظهر قائمة مركز التبديل Switching Hub على شاشة تلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثانية منفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex. وتعرض الصورة الثالثة منظرًا جانبيًا لمنفذ التوصيل بتلفزيون LG OLED Flex.
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*يتم توفير طرف توصيل الكمبيوتر ↔ التلفزيون من نوع USB بشكل منفصل.
اجعل صوتك مسموعًا
صورة لرجل يلعب لعبة على تلفزيون LG OLED Flex. تظهر حول فمه فقاعات صوتية تمثل الكلام الصادر منه.
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أصوات تغمر حواسك
في اللعبة
صورة لشخص يشاهد حفلة موسيقية على تلفزيون LG OLED Flex. فقاعات صوتية تمثل الصوت المنبعث من مقدمة التلفزيون.
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تصميم لا يُهزَم
ثلاث صور لتلفزيون LG OLED Flex. في الأولى، يظهر تلفزيونان من الأعلى يقفان وجهًا لوجه. والثانية، صورة مقربة للتصميم الدرعي من الأعلى بزاوية. والثالثة، صورة مقربة من الأمام للتصميم الدرعي.
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تمنحك أجواء مميزة
صورة لتلفزيون LG OLED Flex من الخلف بإضاءة خضراء. وبالأسفل، صورة مقربة لتصميمات الدرع باللون الأحمر والأرجواني والأزرق والأخضر متجاورة في صف.
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المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
الباركود
-
8806091841568
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1125 x 770 x 455
-
وزن التغليف
-
30.6
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
937 x 614 x 297
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
363 x 297
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
22.6
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
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42LX3Q6LA
إل جي أوليد Flex ٤٢ بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.