تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 48 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
الميزات الرئيسية
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
- تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
- دقة ألوان 100% للحصول على ألوان دقيقة ونابضة بالحياة. حجم لون 100% للحصول على درجات ألوان أكثر ثراءً
- معالج رباعي النواة
- تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
- HDR نشط
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
Full HD
مستوى جديد من Full HD
تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.
هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.
-
سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
-
تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 48 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025
كل المواصفات
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1071 x 618 x 46.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎14.9 ‎
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α9 AI Super Upscaling 4K
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
40 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.2 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
ثلاثة منافذ (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1373 x 735 x 162
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
20.5
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1071 x 618 x 46.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1071 x 675 x 230
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
470 x 230
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
14.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
16.8
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
وقت الاستجابة
-
أقل من 0.1 مللي ثانية
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 144 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
ما يقوله الناس
البحث محليًا
