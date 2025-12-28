About Cookies on This Site

تلفزيون LG OLED evo AI C5 مقاس 48 بوصة بدقة 4K 144Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

OLED65B56LA.43LXG
front
الميزات الرئيسية

  • تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 9 AI Processor Gen8
  • تخلق مستويات اللون الأسود الحقيقية في كل بكسل تباينًا وعمقًا وتفاصيل مذهلة
  • دقة فائقة بالكامل
  • معالج رباعي النواة
  • تصميم مُدمج - اصطحبه معك أينما ذهبت
  • صوت قوي ومتين من جهاز صغير
المزيد
3 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية لتلفزيون LG OLED AI B5 4K Smart TV. يظهر شعار OLED رقم 1 على مستوى العالم لمدة 12 عامًا وشعار LG OLED AI 2025 على الشاشة.

OLED65B56LA

تلفزيون LG OLED AI B5 الذكي مقاس 65 بوصة بدقة 4K 120Hz ومدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وواجهة webOS25 طراز عام 2025

43LM6370PVA

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
front view

XG2TBK

مكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK المحمول الذي يعمل بخاصية Bluetooth ومزود ببطارية تدوم 10 ساعات
على شاشة تلفزيون LG OLED evo AI TV تظهر صورة مجردة بتفاصيل وألوان وتباين مذهل. نسخة مكبرة من معالج alpha 8 AI Processor Gen2 خلف التلفزيون. يتوهج بالضوء الذي يضيء دوائر الرقاقات الدقيقة المحيطة به. العنوان يقول LG OLED evo AI. النص مرئي أيضًا، وهو مدعوم بمعالج LG alpha 8 AI processor Gen2. يوجد شعار ذهبي مع نجوم في الزاوية مكتوب عليه: تلفزيون OLED TV الأول في العالم لمدة 12 عامًا.

اكتشف أدق التفاصيل في النور والظلام

*Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة httos://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

Full HD

مستوى جديد من Full HD

تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.

هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

عزّز مغامراتك اليومية

رفيقك على الطريق. اغمر حواسك بصوت قوي مع سماعتنا المدمجة.

طباعة

المواصفات الرئيسية

صورة (عرض) - نوع العرض

4K OLED

صورة (عرض) - معدل التحديث

120Hz أساسي

صورة (عرض) - سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة) - معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

الصورة (المعالجة) - النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

الألعاب - متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

الألعاب - متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

صوتي - Dolby Atmos

نعم

الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1449 x 832 x 45.9 &lrm;

الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;17.1 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 950 x 172 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎24.4 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1449 x 832 x 45.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1449 x 896 x 235 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1057 x 235 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎17.1 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎17.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 200 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

مدخل Ethernet

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 120 هرتز)

وقت الاستجابة

أقل من 0.1 مللي ثانية

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

مخرج الصوت

20 واط

نظام السماعة

2.0 قناة

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

واو الأوركسترا

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

متصفح الويب الكامل

نعم

عرض متعدد

نعم

دائما مستعد

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

دردشة ذكية

نعم

المعرف الصوتي

نعم

Google Home / Hub

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

Google Cast

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

طباعة

كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

