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تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
استمتِع بتجربة حياتية جديدة
-
إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
-
تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
21
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
صورة منظمة العفو الدولية
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للترقية 4K
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1420 x 880 x 228
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
33.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1225 x 1257 x 495
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1212 x 495
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
21
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
22.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1847 x 1067 x 28.0 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎40.2 ‎
كل المواصفات
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2354 x 1210 x 253
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
59.5
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1847 x 1067 x 28.0
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
40.2
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
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OLED83M36LA.55LX1Q
تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.