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تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

مميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

OLED83M36LA.55LX1Q

تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.

Bundle image
Products in this Bundle: 2
Front View

55LX1Q6LA

إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.
منظر أمامي لتلفزيون LG OLED evo وشعار "تلفزيون OLED رقم 1 في العالم طوال 10 أعوام" وشعار ضمان لمدة 5 أعوام على الشاشة

OLED83M36LA

تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote

مرور 10 أعوام على إنتاج تلفزيون LG OLED.‏
عشرة أعوام من الريادة.

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/‎ لمزيد من التفاصيل.

الشكل الخلفي لتلفزيون Posé. تقترب الكاميرا أثناء تدوير Posé إلى اليسار مع إبطاء السرعة لالتقاط صورة مقرّبة لشعار LG Objet وعرضه من الجانب. تنتهي لقطة Posé بزاوية 45 درجة بمواجهة اليسار، ويظهر على الشاشة عمل فني تجريدي ملون، حيث تم وضعه بين عمودين كبيرين باللون الرمادي.

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المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

وزن التلفزيون بدون حامل

21

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)

صورة منظمة العفو الدولية

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للترقية 4K

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1420 x 880 x 228

وزن العبوة (من الخارج)

33.1

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1225 x 1257 x 495

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

1212 x 495

وزن التلفزيون بدون حامل

21

وزن التلفزيون مع حامل

22.9

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

300 x 200

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

تلفزيون ذكي

المعرض الفني

نعم

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

يعمل مع Apple HomeKit

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

Dolby Atmos

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1847 x 1067 x 28.0 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;40.2 &lrm;

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2354 x 1210 x 253 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎59.5 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1847 x 1067 x 28.0 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎40.2 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

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OLED83M36LA.55LX1Q

تلفزيون إل جي الذكي بتقنية OLED evo M3 بحجم 83 بوصة ودقة 4K مع اتصال لاسلكي بتقنية 4K، نظام التشغيل WebOS 23، ذكاء صناعي ذكي ThinQ، وجهاز تحكم Magic remote + إل جي أوليد Pose 55 بوصة 4K تلفاز ذكي، شاشة بتصميم قابل للثني، معالج a9 Gen5 للذكاء الإصطناعي.