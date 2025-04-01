Skip to Content Skip to Accessibility Help
تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K Smart TV مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

55QNED86A6A-43LM638
الميزات الرئيسية

  • كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك
  • . احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.
  • معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
  • دقة فائقة بالكامل
  • معالج رباعي النواة
  • تليفزيون ThinQ بتقنية AI من LG
2 :المنتجات في هذه الباقة

43LM6370PVA

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI
front view

55QNED86A6A

تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4k Smart TV 2025 الذكي مقاس 55 بوصة

تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. يوجد على الشاشة عمل فني ساطع وملون يعرض تقنية ألوان QNED والقدرة على عرض مجموعة واسعة من درجات الألوان بتباين رائع. شعار LG QNED AI مرئي. العنوان: إعادة تعريف كل لون مع Dynamic QNED Color.

إعادة تعريف كل لون مع Dynamic QNED Color

* تم تجهيز كل من QNED وQNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

Full HD

مستوى جديد من Full HD

تلفزيونات LG Full HD تقدم صورا أكثر دقة مع دقة رائعة وألوان زاهية.

هذه الصورة هي لغابة طبيعية كثيفة حيث يجري نهر في وسطها من منظور علوي. هذه هي صورة تصف دقة Full HD.

كل المواصفات

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 716 x 29.7 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎15.5 ‎

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للصورة برو

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

المعايرة التلقائية

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

وضع المخرح

نعم

النطاق الديناميكي العالي(HDR)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

إمكانية الوصول

تدرج الرمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عكس الألوان

نعم

يحتوي على الإكسسوارات

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

مخرج الصوت

20 واط

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

اتجاه مكبر الصوت

إطلاق سفلي

نظام السماعة

2.0 قناة

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

واو الأوركسترا

نعم

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

مدخل HDMI

(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ

إدخال RF (هوائي/كابل)

منفذان

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخلات USB

منفذان (V 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1360 x 810 x 187 ‎

وزن العبوة (من الخارج)

‎24.2 ‎

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 716 x 29.7 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1236 x 786/746 x 260 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎500 x 260 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎15.5 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎19.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 120 هرتز)

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

نوع العرض

4K QNED MINID

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

تلفزيون ذكي

دائما مستعد

نعم

أمازون أليكسا

نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)

متصفح الويب الكامل

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

