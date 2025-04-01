55QNEDA6A.S70T

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تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4k Smart TV 2025 الذكي مقاس 55 بوصة + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4k Smart TV 2025 الذكي مقاس 55 بوصة + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
الميزات الرئيسية
- لوحة ألوان غنية بشكل لا يصدق من جميع ألوان QNED الديناميكية الجديدة
- تقدم الشاشة تجربة مشاهدة محسّنة بجودة 4K، مع تحسين دقة الصورة وصوت محيطي ديناميكي، مدعومًا بمعالج alpha 8 AI Processor Gen2
- زر الذكاء الاصطناعي الجديد، عناصر التحكم الصوتية، وظائف السحب والإفلات على جهاز التحكم AI Magic Remote
- تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy
- مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي
- تحكم بسيط من خلال جهاز التلفزيون باستخدام واجهة WOW، بالإضافة إلى الصوت السمفوني من WOW Orchestra
صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED
امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.
-
تلفزيون LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4k Smart TV 2025 الذكي مقاس 55 بوصة
-
مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1236 x 716 x 29.7
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
15.5
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
إمكانية الوصول
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
يحتوي على الإكسسوارات
-
سلك الطاقة
-
نعم (قابل للفصل)
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
مخرج الصوت
-
20 واط
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
اتجاه مكبر الصوت
-
إطلاق سفلي
-
نظام السماعة
-
2.0 قناة
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
واو الأوركسترا
-
نعم
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
مدخل HDMI
-
(يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))+ثلاثة منافذ
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
منفذان
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخلات USB
-
منفذان (V 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1360 x 810 x 187
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
24.2
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1236 x 716 x 29.7
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1236 x 786/746 x 260
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
500 x 260
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
15.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
19.3
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 120 هرتز)
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
MiniLED
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
تلفزيون ذكي
-
دائما مستعد
-
نعم
-
أمازون أليكسا
-
نعم (مدمج ، اللغة الإنجليزية فقط)
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
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