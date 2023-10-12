تلفزيون QNED75 مقاس 65 بوصة 4K ذكي من إل جي

رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.