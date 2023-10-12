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استمتع بألوان نقية أكثر إشراقًا
شاهد صورة مذهلة بألوان فريدة بقوة تكنولوجيا Quantum Dot وNanoCell الهائلة.
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. توجد الصور ذاتها لفراشة زرقاء تتغذى على العسل في زهرة وردية اللون. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية.
Dimming Pro
تستخدم تكنولوجيا التعتيم في تلفزيون QNED من LG خوازميات التعلَّم العميق لتوزيع بيانات العرض وإرسالها لتوفير إضاءة خلفية الأجسام المعتمة وإنشاء صور أكثر دقة ومحاكاة للواقع مع تقليل تأثير الهالات.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*يقدم طراز QNED7S جودة صورة بدقة 4K بفضل معالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
AI Sound Pro
يستخدم المعالج التعلّم العميق من نقاط بيانات صوتية للتعرّف على الأصوات والتأثيرات والترددات الصوتية، ما يتيح له تحسين الصوت استنادًا غلى نوع المحتوى الذي تشاهده لتنعم بتجربة صوتية مكانية غامرة لجميع حواسك.
*يتميز طراز QNED99/95 بمعالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 7.1.2.
*يتميز طراز QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 5.1.2.
*يتميز طراز QNED7S بمعالج α5 من الجيل الخامس المعزَّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمزيج صوت محيطي افتراضي 5.1.2.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
المساعِدات الذكية والاتصال
يتوفر دعم Apple AirPlay وHomeKit وغيرها الكثير لجعل التحكم في التلفزيون والأجهزة المتصلة به أكثر سرعة وسهولة عن ذي قبل.
توجد أربعة شعارات موضوعة بالترتيب، وهي Hey Google ومساعد alexa built-in، وWorks with Apple AirPlay (يعمل مع Apple AirPlay) وWorks with Apple HomeKit (يعمل مع Apple HomeKit).
التنبيه الرياضي
لا تدع آخر الأخبار عن الفرق ودوريات كرة القدم التي تشجعها تفوتك، حتى أثناء مشاهدة محتوى آخر مع تحديثات ورسائل تذكيرية في الوقت الفعلي أولاً بأول لكل فعاليات الألعاب الكبرى.
توجد عناصر واجهة مستخدم رسومية للتنبيهات الرياضية تبين شعار فريقي كرة القدم (Jungle King وDragon) وزران ناحية اليمين مكتوب عليهما "Watch" و"No Alert". تظهر عبارة ترويجية نصها: "هذه نتيجة المباراة المذاعة على القناة الرياضية الحالية".
ملفي التعريفي
شاهد المحتوى الذي ترغب في مشاهدته فقط بإنشاء ملف تعريفي مخصص لكل فرد من أفراد العائلة. استمتع بمشاهدة أنواع المحتوى المخصصة الموصى بها والوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.
توجد صور توضيحية لثلاثة مستخدمين في حساب LG؛ والأسماء كالتالي Max وRachel وDavid تحت كل صورة.
*Apple وشعار pple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتجات والبلدان.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
*يتضمن طراز QNED99/95/90 ميزة التحكم في الصوت بدون لمس الجهاز.
*قد تختلف الألعاب والدوريات الرياضية باختلاف الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
*التلفزيون الرئيسي (مُرسِل المحتوى): جهاز تلفزيون إصدار 2022 يعمل بمعالج α9 من الجيل الخامس معزّز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (طراز QNED99/95) (متوفر من النصف الأول في عام 2022).
*التلفزيون الثانوي (مستقبِل المحتوى): طرازات عام 2022 (متوفر في النصف الثاني من عام 2022)
*يمكن مزامنة أجهزة التلفزيون المتصلة بشبكة WiFi ذاته فقط.
*قد يتغير الدعم لميزة مشاركة المحتوى عبر الغُرف بحسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
HDR10 Pro
تعمل تقنية النطاق الديناميكي العالي من إنتاج LG، التي يُطلق عليها HDR10 Pro على تعديل سطوع الشاشة تلقائيًا، وزيادة محتوى HDR المعتاد لعرض كل صورة بمزيد من التفاصيل والدقة.
وضع FILMMAKER MODE
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
تجمع ميزة مُحسِّن الألعاب كل إعدادات الألعاب في قائمة واحدة سهلة الاستخدام في حين تمنحك لوحة التحكم في الألعاب إمكانية الوصول إلى إعداداتك الحالية بسرعة.
صورة للوحة التحكم في الألعاب حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
تعقد شركة LG شراكة مع مجموعة من أكبر الشركات في صناعة الألعاب للاستمتاع بأحدث ألعاب HDR بواقعية بالغة وإحساس مذهل يغمر جميع الحواس.
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
قناة إرجاع الصوت المدعوم (eARC) / وضع ALLM
استمتع بتجربة ألعاب سريعة سلسة فائقة الدقة بأقل حد من الضبابية والصورة الشبحية على شاشة تلفزيون QNED من LG في وضع ALLM وقناة eARC وفقًا لآخر مواصفات HDMI 2.1.
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة ""عادية"" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
الألعاب السحابية
توجد ثلاثة أجهزة تلفزيون معروضة. تعرض الشاشة في السوط شعارين بشكل مائل، وهما شعار NVIDIA GeFORCE NOW وشعار STADIA. أما في ناحية اليسار، فيوجد تلفزيون يعرض STADIA، وتلفزيون آخر ناحية اليمين معروض عليه Cyberpunk 2077.
*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.
*ستتوفر ميزة Game Dashboard & Optimizer (لوحة بيانات ومحسِّن الألعاب) في الألعاب السحابية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2022.
*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل في منصة Disney+. حقوق النشر 2022 محفوظة لشركة Disney والكيانات التابعة لها.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة موقع primevideo.com/الاطلاع على الشروط لمعرفة التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة باختلاف البلد.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
استمع إلى كل ما تشاهده بأفضل جودة.
صوت وصورة في تناغم تام
كل شيء تحت السيطرة بجهاز للتحكم عن بُعد
*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفزيون (TV Sound Mode Share) حسب طراز التلفزيون.
*يختلف إصدار معالج التلفزيون المعزَّز بالذكاء الاصطناعي حسب طراز التلفزيون.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت (Sound Bar Mode Control) حسب طراز مكبر الصوت.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون من LG على ميزات معينة فقط.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم محلي
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي(HDR)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
صوتي
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
منفذان
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1600 x 970 x 172
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 839 x 44.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1452 x 906 x 295
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1167 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
24.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
24.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 300
الألعاب
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
وضع HGIG
-
نعم
صورة (عرض)
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
حافة
-
نوع العرض
-
4K QNED
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
تلفزيون ذكي
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
Webos 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
يعمل مع Apple HomeKit
-
نعم
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
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