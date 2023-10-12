تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.

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شاهد ألوانًا نقية وأكثر ثراءً
أضواء صغيرة، تباين هائل
* يعتمد عدد كتل MiniLED على طراز QNED99 مقاس 86 بوصة.
* تم حساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
تقنية Precision Dimming Pro
والتباين الفائق (Ultra Contrast)
صورة يظهر بها شاشتا تلفزيون - واحدة على اليسار والأخرى على اليمين. توجد نفس الصور لمجموعة جميلة من الزهور الملونة على خلفية سوداء على كلا التلفزيونين. تبدو الصورة الواقعة على اليسار شاحبة بعض الشيء بينما تبدو الصورة الواقعة على اليمين زاهية للغاية. توجد صورة شريحة معالج أسفل الزاوية اليسرى من التلفزيون على الصورة اليمنى.
نطاق ألوان %100
تنقسم صورة الطلاء الرقمية الغنية بالألوان إلى قطاعين - على اليسار صورة أقل وضوحًا، وعلى اليمين صورة أكثر وضوحًا. أسفل اليسار يوجد نص يقول "نطاق ألوان 70%"، بينما يقول النص الموجود في أسفل اليمين "نطاق ألوان 100%".
يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB على شكل قطب مثلث. الرسم الموجود على اليسار بنطاق ألوان 70%، والآخر الموجود على اليمين بنطاق ألوان 100% موزع بالكامل. يوجد نص بين الرسمين البيانيين مكتوب به (سطوع وإظلام "Bright and Dark") يوجد شعار معتمد من Intertek أسفل ذلك مباشرةً.
تناسق ألوان بنسبة 100%
على الجانب الأيسر، هناك منظر أمامي لشاشة QNED، وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "الجانب الأمامي" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة. على الجانب الأيمن، يوجد منظر جانبي لشاشة QNED وهناك مزيج من البالونات الملونة بألوان قوس قزح على الشاشة. ويظهر نص مكتوب به "زاوية مشاهدة أعلى/أقل من 30 درجة" أعلى التلفزيون. يتم تمييز الجزء الأوسط من الشاشة في منطقة دائرية منفصلة.
* تتوافر ميزة نطاق الألوان 100% في طرازات QNED99/95/90/85.
* نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل Intertek.
* تشير نسبة نطاق الألوان 70% إلى أجهزة تلفزيون LG UHD التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تتوافر ميزة تناسق الألوان بنسبة 100% (Color Consistency) في طرازات QNED99/95/90.
* حاصل على شهادة Intertek لقياس تناسق الألوان بنسبة 100% وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط Macbeth بزاوية مشاهدة ±30°.
* جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة 100% حاصلة على شهادة Intertek.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*تتوافر ميزة (Precision Dimming Pro+) في طرازات QNED90 (مقاس 86 بوصة).
*تتوافر ميزة (Precision Dimming Pro) في طرازات QNED90 (مقاس 75 بوصة، و65 بوصة).
*تتوافر ميزة التباين الفائق (Ultra Contrast) في طرازات QNED99/95/90/85
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4K.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
لن تعمل الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المحتويات المحمية بحقوق الملكية على خدمات OTT.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 8K Upscaling) في طرازات QNED99/95.
*تتوافر ميزة ترقية (AI 4K Upscaling) في طرازات QNED90/85/80.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*يتميز تلفزيون QNED99/95 بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 7.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*يتميز تلفزيون QNED90/85/80 بمعالج 85 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي وصوت 5.1.2 up-mix المحيطي الافتراضي.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
اتصال ومساعد ذكي
يوجد شعاران مزاحان بالترتيب - يعمل مع Apple AirPlay ، ويعمل مع Apple HomeKit.
التنبيهات الرياضية
واجهة مستخدم رسومية للتنبيه الرياضي تعرض شعارين للفريق الرياضي (ملك الغابة والتنين) مع ظهور زرين على اليمين تظهر عليهما عبارات "مشاهدة" و "لا تنبيه". شعار تظهر عليه عبارة "نتيجة القناة الرياضية الحالية".
ملف التعريف الخاص بي
مشهد يظهر به صور توضيحية لثلاثة مستخدمين على حساب إل جي - الأسماء الموجودة أسفل كل وجه هي ماكس وراشيل وديفيد.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد يختلف توافر خدمة الطلب الصوتي باختلاف المنتجات والبلدان.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
*تتوافر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين في طرازات QNED99/95/90.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يتم خفض أو الحد من عرض المحتوى وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من الملفات التعريفية الشخصية ولكن بإمكان الشاشة الرئيسية عرض ما يصل إلى 10 ملفات تعريف فقط.
استعداد دائم (Always Ready)
شاشة تلفزيون تعرض طقس الغد.
Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, & HDR 10 Pro
وضع مخرج الفيلم
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون يعرض مشهدا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع مخرج الفيلم في الزاوية اليمنى السفلية.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم من غرفة إلى غرفة باختلاف الدولة.
* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
مدير الألعاب ولوحة التحكم
صورة توضح لوحة تحكم اللعبة - حيث تعرض اللوحة أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم والتطبيق على آخر ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
HGiG
صورة تظهر امرأة تحمل مسدسًا وترتدي قناعا يغطي الوجه بالكامل. النصف الأيسر من الصورة باهت ويتضمن ألوانا أقل، بينما يتضمن النصف الأيمن منها الكثير من الألوان نسبيًا.
4K 120Hz, ALLM, eARC, & VRR
مشهد يوضح طائرة مقاتلة حمراء مع تقسيم الصورة إلى قسمين - النصف الأيسر من الصورة يبدو أقل من حيث الألوان وقاتم قليلاً بينما يبدو النصف الأيمن من الصورة أكثر إشراقًا مع تضمنه المزيد من الألوان. يظهر بالزاوية العلوية اليسرى من الصورة عبارة "تقليدي" بينما يوجد بالزاوية العلوية اليمنى شعار QNED من إل جي.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة مدير الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG باختلاف الدولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يتميز تلفزيون QNED99/90/85/80 بتقنية 4K 120هرتز وVRR.
* تشير التلفزيونات التقليدية إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
تقنية AMD FreeSync الفائقة
صورة يظهر بها جهازا تلفزيون - أحدمها على اليسار يعرض مشهدًا من لعبة سباق سيارات مع سيارة سباق. يظهر على اليمين أيضًا نفس المشهد من اللعبة لكن الجهاز يعرض صورة أكثر إشراقًا ووضوحًا. يظهر في الزاوية العلوية اليمنى شعار (AMD FreeSync Premium).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
*يلزم وجود اشتراك في بث Netflix.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيق حسب البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل لـ Disney +. ديزني 2022 والفروع التابعة لها.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*تعد Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.
* تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
* يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
كل المواصفات
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS Smart TV
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
-
أربع
-
المعالج الأساسي (SoC)
-
α7 Gen5 AI Processor 4K
-
نوع BLU
-
Mini LED
-
تدرج الرمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عكس الألوان
-
نعم
-
النوع
-
4K QNED MiniLED
-
حجم الشاشة
-
65
-
الدقة
-
3840*2160
-
Color QNED/NanoCell
-
QNED
-
LCD (IPS، VA)
-
IPS
-
ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان
-
ألوان خلايا نانو احترافية
-
وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني
-
نعم
-
التباين/الإعتام
-
Precision Dimming Pro
-
التباين/الأسود الخالص
-
-
-
معدل التحديث
-
معدل التحديث 120 هرتز
-
الشاشة المتغيرة
-
-
-
AI Picture Pro
-
AI Picture Pro
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
-
تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR) سينمائي
-
Dolby Vision IQ - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
-
- / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HDR10 Pro - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
-
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HLG - RF/ HDMI/ CP/USB(4K/2K)
-
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE™
-
نعم
-
تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي
-
تعيين درجة اللون الديناميكية
-
4K HFR - RF/HDMI/CP/USB
-
- / نعم / - / -
-
2K HFR - RF/HDMI/CP/USB
-
- / نعم / - / -
-
Motion Pro
-
Motion Pro
-
HEVC
-
4K عند 120p، 10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
-
4K عند 60P، 10 بت
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
-
4K عند 60P، 10 بت
-
متوافق مع FreeSync
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
أداة تحسين الألعاب (VRR/ALLM/GameGenre PQ وAI Game Sound)
-
نعم / نعم / نعم
-
وضع الصورة
-
نعم 9 أوضاع (حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
متوافق مع G-Sync
-
-
-
الصوت
-
2.2 ch
-
الصوت
-
تشغيل سفلي
-
إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)
-
نعم
-
تقنية الصوت DOLBY ATMOS
-
نعم
-
AI Sound/Pro
-
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
ضبط صوت الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Clear Voice Pro
-
Clear Voice Pro
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
-
نعم
-
مكبرات صوت WiSA
-
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
-
نعم
-
مشاركة الصوت
-
نعم
-
ترميز الصوت
-
AC4، AC3(Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X (راجع الدليل)
-
التحكم في وضع SoundBar
-
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفاز
-
نعم
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
-
40 واط (الموجة: 20 واط، 10 واط لكل قناة)
-
ThinQ
-
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
-
نعم (العربية/العبرية/التركية)
-
تحويل الكلام إلى نص
-
نعم
-
بحث صوتي من إل جي
-
نعم
-
AI Home
-
نعم
-
توصية الذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
تحرير ذكي
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
Apple Homekit
-
نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
مشاركة الشاشة
-
نعم
-
تطبيق ThinQ
-
نعم
-
Airplay2
-
نعم (باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
التعرف على الصوت عن بُعد
-
نعم
-
Next Picks
-
نعم (نصائح ذكية فقط)
-
Magic Explorer
-
نعم
-
الريموت السحري
-
مضمن
-
الوصول السريع
-
نعم
-
التحكم الشامل
-
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
-
نعم
-
البحث في المحتوى ذي الصلة
-
نعم
-
معرض الفنون
-
نعم
-
التطبيقات (LG Store)
-
نعم
-
الطلب
-
نعم
-
مستعرض الويب
-
نعم
-
تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال
-
نعم
-
تشغيل Wi-Fi على التلفزيون
-
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
-
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
-
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
-
نعم
-
Live Plus (خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)
-
نعم
-
وضع الفنادق
-
نعم
-
التنبيه الرياضي
-
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
-
نعم
-
العرض المتعدد
-
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى أخرى
-
نعم (استقبال)
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
جاهز دائمًا
-
نعم
-
USB
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
-
نعم
-
الأرضي
-
DVB-T2
-
الكابل
-
DVB-C
-
القمر الصناعي
-
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
-
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
-
نعم(2000 صفحة)
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
-
نعم
-
ترجمة [DVB]
-
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
-
نعم
-
EPG (8 أيام)
-
نعم (EPG عبر الإنترنت غير متاح)
-
HDMI
-
4 (جانبي)
-
الإصدار
-
HDMI 2.1 (المقالة 2)/HDMI 2.0 (المقالة 2)
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
-
نعم
-
eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)
-
eARC (HDMI 3)
-
USB
-
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
LAN
-
نعم (خلفي)
-
دخل RF
-
2 (خلفي، RF/Sat)
-
SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)
-
نعم (جانبي)
-
مستقبل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
Wifi
-
نعم (802.11ac)
-
البلوتوث
-
نعم (V5.0)
-
مصدر الإمداد بالطاقة
-
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
-
نعم
-
معيار الطاقة
-
نعم
-
ENERGY STAR® Qualified
-
يختلف حسب المنطقة
-
تكلفة التشغيل السنوية المقدّرة
-
يختلف حسب المنطقة
-
استخدام الكهرباء السنوي المقدّر
-
يختلف حسب المنطقة
-
الريموت
-
MR22GN (NFC)
-
البطاريات
-
نعم (AA × 2 لكل وحدة)
-
كابل مستقبل الأشعة تحت الحمراء
-
نعم
-
كابل الطاقة
-
نعم (متصل بالتلفزيون)
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
16 لغة (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)
-
آلة الزمن (DVR)
-
نعم
-
التسجيل الرقمي
-
نعم
-
مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري
-
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
-
نعم
-
متوافق مع الحامل النحيف
-
نعم
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65QNED916QA
تلفزيون QNED MiniLED من إل جي بدقة 4K حقيقي. مقاس 65 من السلسلة 91. معالج ألفا 7 الجيل الخامس لذكاء إصطناعي.