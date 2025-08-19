تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K Smart TV مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS25 طراز عام 2025 + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

الميزات الرئيسية

كل جديد Dynamic QNED Color مع تقنية النطاق اللوني الواسع الجديدة من LG التي تعرض ألواناً حيوية وواقعية على شاشتك

. احصل على صورة ساطعة ومفصلة مع تحسين التباين بفضل تقنية Advanced Local Dimming المدعومة بمعالج α7 AI Processor Gen8.

معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.

تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy

مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي