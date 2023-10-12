إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

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تم تحسين تفاصيل الصورة المقربة لجناح الببغاء الملون باستخدام معالج α5 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K.
شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.
ينفذ التلفزيون الأوامر المنطوقة أثناء الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد ، مثل "رفع مستوى الصوت (Turn volume up)".
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
مشاهد من فيلم الرسوم المتحركة "Encanto" من إنتاج شركة ديزني تعرض ألوانًا مشرقة ونابضة بالحياة على تلفزيون LG NanoCell.
مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
ابق على اتصال مع بطلك
صورة تعرض شعار GeForce Now على خلفية داكنة. صورة الغلاف وعناوين العديد من الألعاب الشعبية معروضة.
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
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*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
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*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
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*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
المواصفات الرئيسية
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
كل المواصفات
-
معالج الصور
-
Quad Core معالج 4K
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
وضع المخرح
-
نعم
-
HDR (نطاق ديناميكي عالي)
-
HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
تباين عالي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
نوع العرض
-
4K NanoCell
-
معدل التحديث
-
50Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
ألوان Nano
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم
-
صوت واضح برو
-
صوت واضح
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
نعم
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-
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75NANO796QA
إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 79, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.