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إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

مميزات

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إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

75NANO846QA

إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

(3)
منظر أمامي لتلفزيون NanoCell من LG
تلفزيون في غرفة بيضاء صارخة يعرض ألوانًا ساطعة ومتحركة تنويمية على الشاشة.

تجربة مزهرة مع
جوهر الألوان النقية

اختبر الألوان من جديد مع Pure Colors و Real 4K على تلفزيون LG NanoCell.
ألوان غير نقية كما تظهر على أجهزة التلفزيون التقليدية في الأعلى والتي تمر عبر مرشحات NanoCell لإنشاء ألوان نقية في الأسفل.
تقنية NanoCell

تقنية الألوان الأساسية

تستخدم تقنية LG NanoCell الجسيمات النانوية لتصفية الألوان غير النقية من أطوال موجات RGB.
تم تحسين تفاصيل الصورة المقربة لجناح الببغاء الملون باستخدام معالج α5 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K.
معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K)

ألوان نقية أعيد تحسينها
وتعزيزها من خلال المعالجة

يقوم معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K) بتحليل المحتوى الأصلي وتحسينه لتحسين الجودة.
ينفذ التلفزيون الأوامر المنطوقة أثناء الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد ، مثل "رفع مستوى الصوت (Turn volume up)".
ThinQ AI

ميزات مريحة وملائمة
تم تصميمها خصيصاً لتناسبك

يتميز تلفزيون LG NanoCell بواجهة ملائمة تعمل بالصوت ومخصصة تمامًا لك.
مشاهد من فيلم الرسوم المتحركة "Encanto" من إنتاج شركة ديزني تعرض ألوانًا مشرقة ونابضة بالحياة على تلفزيون LG NanoCell.
NanoCell Cinema

اجلب الخيال إلى منزلك

استمتع بأفلامك المفضلة بألوان نقية مذهلة على شاشة تلفزيون LG NanoCell الكبيرة جدًا.
فيديو يتتبع سيارة من الخلف في لعبة فيديو أثناء قيادتها في أحد شوارع المدينة ذات الإضاءة الزاهية عند الغسق.
NanoCell Gaming

تبدأ ألعاب AAA هنا

انقل تجربتك إلى مستوى آخر من خلال ألعاب سريعة وسلسة، واشعر وكأنك منغمس حقًا في اللعبة.
صفوف من محتويات OTT الجانبية أثناء عرض شعار مزود OTT والصور المصغرة للمحتوى المعروض.

محتوى غير محدود،
ساعات من الاستمتاع

من خلال الوصول المباشر إلى خدمات البث الرئيسية، سوف تعثر على شيء مناسب لكل شخص.
صندوق قابل لإعادة التدوير لتلفزيون LG NanoCell به أزهار ونباتات تنبت من أعلى الصندوق.

هناك أمر أخير
لتحبه في جهاز NanoCell

تمت إعادة تصميم عبوة LG NanoCell باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.
تلفزيون LG QNED في غرفة مظلمة. مساحيق مصبوغة تخلق انفجارًا لألوان قوس قزح على التلفزيون.

اكتشف عوالم جديدة من
الألوان مع تلفزيون LG QNED TV

counseling_and_reservation
سجل الآن

تم تحسين تفاصيل الصورة المقربة لجناح الببغاء الملون باستخدام معالج α5 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي 4K.

التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
يضبط سطوع شاشتك تلقائيًا لتلائم مستويات الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة مثالية في أي مكان.

شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.

AI Sound Pro
استمتع بصوت غامر مع خاصية (AI Sound Pro). تقوم خوارزميات التعلم العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل قناتين من الصوت إلى صوت محيط افتراضي 5.1.2، مما يسمح بتزويد أي محتوى بصوت غني ومحسّن. كما تعمل خاصية (AI Sound Pro) أيضًا على ضبط إعدادات الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تستمتع به للحصول على تجربة صوتية ومرئية استثنائية بغض النظر عن أي شيء.
معركة ملحمية تدور على الشاشة. تعرض الأسهم صوتًا يتدفق من التلفزيون قادمًا من اتجاهات ومصادر متعددة.

ينفذ التلفزيون الأوامر المنطوقة أثناء الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد ، مثل "رفع مستوى الصوت (Turn volume up)".

المساعد الذكي والاتصال
ترتقي LG NanoCell بالراحة إلى مستوى جديد مع دعم Amazon Alexa وApple AirPlay وHomekit. راقب الأجهزة المتصلة بسهولة، وتحقق من المعلومات على الفور تقريبًا بصوتك فقط.

جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.

ملفي التعريفي
قم بتعيين ملف تعريف شخصي لكل فرد من أفراد الأسرة للعثور بسرعة على المحتوى الذي تريده وتحديد التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.
تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.

التنبيهات الرياضية
لا تفوت التحديثات الخاصة بفرقك المفضلة وأهم المباريات.
يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

مشاهد من فيلم الرسوم المتحركة "Encanto" من إنتاج شركة ديزني تعرض ألوانًا مشرقة ونابضة بالحياة على تلفزيون LG NanoCell.

وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
استمتع بالأفلام كما أرادها المخرج، بدون تعديلات على البنية أو الإعدادات المرئية الأخرى للفيلم.

مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.

*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

HDR 10 Pro
من خلال تطبيق تعيين نغمة ديناميكية على أساس لقطة بعد لقطة، يتم عرض جميع أنواع المحتوى بتباين أكبر للحصول على تجربة مشاهدة غامرة وأكثر تأثيرًا.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney .

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

ابق على اتصال مع بطلك

تدعم LG NanoCell الآن NVIDIA GeForce Now، وهي منصة ألعاب سحابية توفر أحدث ألعاب الكمبيوتر مباشرة إلى جهاز التلفزيون الخاص بك. بل إنه يمكنك حتى المتابعة من حيث توقفت بفضل الاتصال بأجهزة مختلفة.

صورة تعرض شعار GeForce Now على خلفية داكنة. صورة الغلاف وعناوين العديد من الألعاب الشعبية معروضة.

ميزة Game Optimizer & Dashboard
استمتع بتبسيط تجربة اللعب الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الإعدادات المختلفة في قائمة واحدة لتشغيل أسرع وأكثر سهولة.

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

مواصفات تغير قواعد اللعبة
استمتع بألعاب HDR عالية السرعة على تلفزيون NanoCell مع أحدث مواصفات الألعاب، بما في ذلك ALLM و eARC و HGiG. يساعدك نظام الصوت المحسن على الانغماس أكثر في اللعبة.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

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*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
تعد *Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
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*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

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Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
It must be between 4 and 40 characters

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*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
طباعة

المواصفات الرئيسية

نوع العرض

4K NanoCell

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

كل المواصفات

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

وضع المخرح

نعم

HDR (نطاق ديناميكي عالي)

HDR10 / HLG

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

إمكانية الوصول

مقياس رمادي

نعم

تباين عالي

نعم

عاكس ألوان

نعم

صورة (عرض)

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

نوع العرض

4K NanoCell

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان Nano

الاتصال

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

الأبعاد والأوزان

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1820 x 1205 x 253

وزن التغليف

50.2

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1675 x 964 x 44.5

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1675 x 1043 x 405

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

895 x 405

وزن التلفزيون بدون حامل

36.6

وزن التلفزيون مع حامل

40

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

400 x 400

الألعاب

Allm (وضع التأخر المنخفض التلقائي)

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

وضع HGIG

نعم

صوتي

مشاركة وضع الصوت

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

صوت واضح برو

نعم

مزامنة صوت LG

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

تلفزيون ذكي

إعدادات العائلة

نعم

لوحة التحكم الرئيسية

نعم

نظام التشغيل (OS)

Webos 22

تنبيه رياضي

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

يعمل مع Apple HomeKit

نعم

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منظر أمامي لتلفزيون NanoCell من LG

75NANO846QA

إل جي نانوسيل 4K تلفاز ذكي 75 بوصة السلسة 84, معالج ألفا 5 الجيل الخامس, تعتيم محلي, ألوان نانو, HDR10 Pro, HGiG.

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