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بطارية مكنسة CordZero™ A9 سعة 2300 ميللي أمبير (mAh)

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

بطارية مكنسة CordZero™ A9 سعة 2300 ميللي أمبير (mAh)

بطارية مكنسة CordZero™ A9 سعة 2300 ميللي أمبير (mAh)

EAC63382208
  • صورة جانبية 15 درجة
  • صورة جانبية
  • صورة علوية
  • صورة سفلية
صورة جانبية 15 درجة
صورة جانبية
صورة علوية
صورة سفلية

الميزات الرئيسية

  • بطارية مكنسة LG CordZero™ A9 (بسعة 2,300 مللي أمبير)
  • بطارية أصلية لمكنسة LG الكهربائية (بسعة 2,300 مللي أمبير)

موقع التركيب

توجد البطارية على السطح السفلي من مقبض المنتج

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

قم بإزالة البطارية الفارغة من جسم المنتج بالضغط على زر تحرير البطارية على أحد جانبي البطارية وسحبها.

الخطوة 1

الخطوة 2

أدخل البطارية المشحونة بالكامل في التجويف الموجود أسفل المقبض على جسم المنتج وادفع البطارية حتى تستقر.

 

- إذا لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح، فقد تسقط مما يؤدي إلى تعطل المنتج أو حدوث إصابة شخصية.

الخطوة 2

الخطوة 3

أدخل البطارية الفارغة في محطة الشحن الاحتياطية.

 

- يومض مؤشر الشحن الاحتياطي أثناء عملية إعادة الشحن.

- يضيء مؤشر الشحن الاحتياطي عند اكتمال الشحن.

الخطوة 3

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

77

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    790 x 930 x 530

  • الوزن الصافي (جم)

    450

عامة

  • Category

    بطارية

  • Note

    2,300mAh

  • رقم القطعة

    EAC63382208

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