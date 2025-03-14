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غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

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غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

PTWS1912X.S70T

غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة

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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy
  • مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي
  • تحكم بسيط من خلال جهاز التلفزيون باستخدام واجهة WOW، بالإضافة إلى الصوت السمفوني من WOW Orchestra
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Products in this Bundle: 2
Front view of LG Soundbar S70TY and SubWoofer

S70TY

مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
front view

WS1912XMT

غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo

Vivace-Intro

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED

امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

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