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غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo + مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
الميزات الرئيسية
- AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
- غسالة ومجفف في واحد
- غسيل تربو
- تم تصميم Total Soundbar المتوافق مع تلفزيونات LG TV لتضخيم صوت التلفزيونات، كما أنه يتماشى مع حامل LG QNED Synergy
- مقاطع صوتية كاملة من Dolby Atmos، مكبر الصوت المركزي
- تحكم بسيط من خلال جهاز التلفزيون باستخدام واجهة WOW، بالإضافة إلى الصوت السمفوني من WOW Orchestra
الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. راجع معرض الصور في أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.
صوت مثالي جدير بتلفزيون LG QNED
امنح تجربة LG QNED الكمال مع مكبر الصوت soundbar الذي يُكمِّل التصميم والأداء الصوتي للتلفزيون بشكل رائع.
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مكبر صوت LG Soundbar S70TY للتلفزيون مع تقنية Dolby Atmos و3.1.1 قناة
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غسالة 19 كجم | مجفف 12 كجم | Steam | Turbo
كل المواصفات
كل المواصفات
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