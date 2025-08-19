We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة ملابس سعة 13 كجم مع مجفف سعة 8 كجم | غسالة تحميل أمامي | محرك دفع مباشر بست حركات | محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | TurboWash360 | لون الجرافيت الأساسي + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
غسالة ملابس سعة 13 كجم مع مجفف سعة 8 كجم | غسالة تحميل أمامي | محرك دفع مباشر بست حركات | محرك دفع مباشر بالذكاء الاصطناعي | بخار | TurboWash360 | لون الجرافيت الأساسي + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
*الصور ذات الصلة هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي
- غسالة 13 كجم + مجفف 8 كجم | TurboWash360
- مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
650x950x645
الميزات - Steam
نعم
خيارات إضافية - العناية بتجعّد الملابس
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
نعم
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ColdWash
لا
إنهاء التأخير
نعم
مستوى المنظف
لا
إضاءة الحلة
لا
تنظيف فوهة ezDispense
لا
الغسل الأولي
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
شطف+
لا
الشطف + العصر
لا
مستوى مليّن الملابس
لا
عصر
5 مستويات
Steam
لا
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
تنظيف الحوض
نعم
TurboWash
نعم
غسل
نعم
العناية بتجعّد الملابس
لا
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
8
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
710x1020x670
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
645
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1145
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
650x950x645
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
83.0
الوزن (كجم)
77.0
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
نظام Centum
لا
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
إضاءة الحلة
لا
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
نظام كشف الرغوة
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
قواعد التسوية
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
Steam+
لا
TurboWash360˚
نعم
النوع
غسالة ومجفف تحميل أمامي
مستشعر الاهتزاز
نعم
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
جوهر الجرافيت
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
غسيل AI
نعم
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
غسل أوتوماتيكي
لا
عناية بملابس الأطفال
نعم
ملابس الأطفال
لا
انتعاش المفارش
نعم
ملاءات السرير
نعم
غسيل بارد
نعم
العناية بالألوان
نعم
القطن
نعم
القطن+
لا
غسل الملابس الداكنة
لا
الملابس الحساسة
لا
شطف مزدوج
نعم
دورة التحميل
نعم
داون جاكيت
نعم
قمصان
نعم
تجفيف فقط
نعم
اللحف
لا
العناية السهلة
لا
Eco 40-60
لا
العناية الرقيقة
لا
غسيل معقم
نعم
مكثف 60
لا
جينز
نعم
أقمشة مختلطة
لا
قميص واحد
نعم
الأماكن المفتوحة
لا
غسيل العناية من الحيوانات الأليفة
نعم
كويك 14 (سرعة 14)
لا
سريع 30
لا
غسل سريع
نعم
غسل سريع + تنشيف
نعم
أيام ممطرة
نعم
إعادة الإنعاش
لا
شطف فقط
نعم
شطف+تنشيف
نعم
الزي المدرسي
نعم
غسيل هادئ
نعم
ملابس مفردة
نعم
العناية بالبشرة
لا
الأكمام والياقات
لا
حمولة صغيرة
نعم
الشطف الذكي
نعم
دوران فقط
نعم
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
لا
عناية بالبقع
نعم
إنتعاش البخار
لا
المناشف
نعم
تنظيف الحوض
نعم
39غسيل فائق السرعة
نعم
49غسيل فائق السرعة
لا
59غسيل فائق السرعة
لا
الغسل + التجفيف
نعم
غسيل فقط
نعم
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التقنية الذكية
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والأوزان (أنظف) - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
‎251 x 1026 x 242 ‎
كل المواصفات
الباركود
الباركود
8806096421024
الملحقات الأساسية
فرشاة التنظيف
نعم
أداة الجمع
نعم
أداة الشقوق
نعم
البطارية
البطاريات المرفقة (الكمية)
1 (فردية)
نوع البطارية
ليثيوم أيون
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
240
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
40
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
30
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
20
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
15
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
7
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
6
الأبعاد والأوزان (أنظف)
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
251 x 1026 x 242
الوزن (كجم)
1.97
الميزات (أكثر نظافة)
مؤشر حالة البطارية
نعم
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
حزمة الطاقة المزدوجة
لا
تكنولوجيا الكومبريسور
لا
محرك محوّل ذكي
نعم
النوع
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
الفوهات
فوهة الفراش
لا
فوهة الممسحة
لا
فوهة الحيوانات الأليفة
لا
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
نعم
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
لا
أدوات وملحقات أخرى
فلتر عادم إضافي
لا
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
لا
أداة الفراش
لا
وسادات الممسحة (الكمية)
0
أداة متعددة الزوايا
لا
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
لا
أداء (أنظف)
سعة صندوق الأتربة (L)
0.25
قوة الشفط القصوى (واط)
150
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
ما يقوله الناس
