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غسالة سعة 9 كجم مع مجفف سعة 6 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9%.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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|الميزات
|WSV0805WH
|WSC0905WHN
|WSC1107WHN
|
غسالة سعة 8 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مزودة بميزة AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، غسالة ومجفف في جهاز واحد ، بخار ، سعة أكبر في نفس الحجم ، SmartThinQ ™ (Wi-Fi) ، باب زجاجي الفولاذ المقاوم للصدأ رافع.
|
غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 9 كجم مع مجفف سعة 5 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
|
غسالة بباب أمامي بحوض غسل سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، بلون أبيض، وتقنية Turbo Dry
|الصوت
|8 كجم
|9 كجم
|10.5 كجم
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
9
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
Steam
-
بخار
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
6
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
9
-
نوع الشاشة
-
لمس LED
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 × 850 × 620
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
بخار
-
النوع
-
غسالة ومجفف تحميل أمامي
-
لون الهيكل
-
أبيض
-
نوع الباب
-
باب من الزجاج المقوى + حافة بيضاء
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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WSV0906WH
غسالة سعة 9 كجم مع مجفف سعة 6 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون أبيض