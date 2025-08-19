We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
سعة 9 كجم | مجفف سعة 6 كجم | تحميل أمامي | AI DD™ + 5 شعلات مع مقلاة هوائية مدمجة | سعة 6.3 قدم
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*تُباع صينية المقلاة الهوائية بشكل منفصل.
- 5 شعلات مع مقلاة هوائية مدمجة | سعة 6.3 قدم
المواصفات الرئيسية
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 × 850 × 620
Steam
بخار
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
بخار
النوع
غسالة ومجفف تحميل أمامي
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
فضي غير قابل للصدأ
نوع الباب
باب من الزجاج المقوى + حافة كروم
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
خيارات إضافية
إضافة قطعة
نعم
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
6
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
التحكم والشاشة
نوع الشاشة
لمس LED
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 × 850 × 620
ما يقوله الناس
