سعة 9 كجم | مجفف سعة 6 كجم | تحميل أمامي | AI DD™‎ + 5 شعلات مع مقلاة هوائية مدمجة | سعة 6.3 قدم

WSV0906XM.LREL6
Front view
front view
Front view
front view

الميزات الرئيسية

  • ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18)
  • غسالة ومجفف في جهاز واحد
  • بخار+
  • مقلاة هوائية مدمجة مع خاصية الحمل الحراري الحقيقي
  • ThinQ® Smart Wi-Fi
  • التنظيف السهل + التنظيف الذاتي
2 :المنتجات في هذه الباقة
LREL6323D

LREL6323D

5 شعلات مع مقلاة هوائية مدمجة | سعة 6.3 قدم

WSV0906XM

سعة 9 كجم | مجفف سعة 6 كجم | تحميل أمامي | AI DD™‎

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18
™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

فرن مصمّم يعرض ميزة المقلاة الهوائية

مقلاة هوائية مدمجة لنكهة مقرمشة لإطعام الحشد

قم بإعداد البطاطس المقلية والأجنحة الساخنة والمزيد دون الحاجة إلى التسخين المسبق أو الحاجة إلى أداة أخرى تشغل مساحة على المنضدة. *

*تُباع صينية المقلاة الهوائية بشكل منفصل.

كل المواصفات

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

9

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

Steam

بخار

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

بخار

النوع

غسالة ومجفف تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

فضي غير قابل للصدأ

نوع الباب

باب من الزجاج المقوى + حافة كروم

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

6

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

9

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 620

