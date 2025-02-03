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غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | ThinQ |Steam + مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | ThinQ |Steam + مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

PTWF2111X.RH18U8

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | ThinQ |Steam + مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

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First model front view
Second model front view

الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • ™DAUL Inverter Heat Pump
  • ضمان مزدوج لمدة 10 سنوات
  • ™Eco Hybrid
المزيد
Products in this Bundle: 2
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RH18U8EVCW

مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ
front view

WF2111XMT

غسالة 21 كجم | تعبئة امامية | ThinQ |Steam
steam
مجفف ™‎DUAL Inverter Heat Pump

لأداء مستمر وعناية تدوم

استمتعي بمستويات جديدة من توفير الطاقة، والراحة، والتجفيف الصحي.

لأداء مستمر وعناية تدوم

الملخص

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Dimension (mm)

RH18U8EVCW-dimension

المواصفات الرئيسية

لون الهيكل

ستانلس فضي

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

18.0

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770x990x820

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

مكافحة تجعد الملابس

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

العناية بالمكثف

نعم

إنهاء التأخير

نعم

العناية بالأسطوانة

نعم

إضاءة الحلة

نعم

مستوى التجفيف

5 مستويات

المفضلة

لا

وقت أقل

نعم

وقت أكثر

نعم

تجفيف الرف

لا

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

Steam

لا

تجفيف بالوقت

نعم

الباركود

الباركود

8806096109687

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

18.0

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي

إشارة قفل الباب

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

750x1085x852

عمق المنتج مع فتح الباب 90 درجة (مم)

1340

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

770x990x820

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

82.0

الوزن (كجم)

76.0

الميزات

مستشعر التجفيف

نعم

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

جفاف مزدوج (ايكوهايبرد)

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

مؤشر فراغ المياه

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

محرك انفيرتير

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

باب قابل للعكس

لا

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

ستانلس فضي

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

البرامج

العناية بالحساسية (مجفف)

نعم

ملابس النشاطات (ملابس رياضية)

نعم

مجفف - الذكاء الاصطناعي

نعم

انتعاش الفراش

نعم

هواء بارد

نعم

القطن

نعم

القطن+

لا

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكيت البالِ

نعم

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

المناشف

نعم

الصوف

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

الاقتران الذكي

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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كل المواصفات

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