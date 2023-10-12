About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

المواصفات

مراجعات

الدعم

غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

WF1310WHT

غسالة سعة 13 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية ™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة ٪18 للأقمشة) ، لون أبيض ، ™ThinQ (Wi-Fi) ،

WF1310WHT

الملخص

طباعة

الأبعاد

WF1310WHT
السعة
13كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x940x645
التكنولوجيا الرئيسية
™Steam
ميزة إضافية
Smart ThinQ (WiFi)

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

645 × 940 × 770

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

أبيض LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

645 × 940 × 770

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

غسالة

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

البرامج

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

تنظيف الحوض

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا