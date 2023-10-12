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إل جي التحميل الأمامي 9 كغ أبيض تيربو واش

المواصفات

مراجعات

الدعم

إل جي التحميل الأمامي 9 كغ أبيض تيربو واش

WFS0914WH

إل جي التحميل الأمامي 9 كغ أبيض تيربو واش

(1)

الملخص

طباعة
السعة
9 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
660x705x885
التكنولوجيا الرئيسية
TrueSteam™
ميزة إضافية
SmartThinQ™

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

9

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 610

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

الغسل الأولي

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

Steam

نعم

TurboWash

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

660 × 885 × 705

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 850 × 610

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

73

الوزن (كجم)

70

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

TrueSteam

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض أزرق

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

القطن

نعم

القطن+

نعم

غسل الملابس الداكنة

نعم

الملابس الحساسة

نعم

العناية السهلة

نعم

العناية الرقيقة

نعم

أقمشة مختلطة

نعم

شطف+تنشيف

نعم

غسيل هادئ

نعم

سريع 14

نعم

عناية بالبقع

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

التشخيص الذكي

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

9

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

شاشة LED باللون الأبيض

إشارة قفل الباب

نعم

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