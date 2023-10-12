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غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، لون أبيض ، ThinQ ™ (Wi-Fi) ،

المواصفات

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غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، لون أبيض ، ThinQ ™ (Wi-Fi) ،

WS1308WHT

غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، لون أبيض ، ThinQ ™ (Wi-Fi) ،

WS1308WHT

الملخص

طباعة

الأبعاد

WS1308WHT
السعة
13 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
645x940x770
التكنولوجيا الرئيسية
™Smart Diagnosis
ميزة إضافية
محرك الدفع المباشر ذو العاكس

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

الميزات

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

غسالة ومجفف

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

ابيض

البرامج

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

دورة التحميل

نعم

العناية السهلة

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

13

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

أبيض LED

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