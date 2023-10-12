غسالة سعة 13 كجم مع مجفف سعة 7 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي بتقنية AI DD ™ (عناية ذكية مع حماية أكبر بنسبة 18٪ للأقمشة) ، لون أبيض ، ThinQ ™ (Wi-Fi) ،