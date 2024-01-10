غسالة سعة 19 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية ، لون فضي

إذا فاتك وضع الملابس أثناء الغسل، فما عليك سوى الضغط على Add Garment (إضافة ملابس) وأضف أي ملابس بداية من الجوارب الصغيرة حتى السترات الكبيرة. أيًا كانت دورة الغسل التي حددتها، يمكن فتح الباب* على الفور (في غضون حوالي 3 ثوانٍ)** أثناء الغسل.