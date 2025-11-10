About Cookies on This Site

غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي + الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor‎

WS2112XMT.A9K-P
LG Washing Machine - Combo
Washing machine
Vaccum cleaner
LG Washing Machine - Combo
Washing machine
Vaccum cleaner

الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • شفط قوي
  • Kompressor™‎ - لضغط الغبار وسهولة تفريغ
  • Dual PowerPack™‎ للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112XMT

WS2112XMT

غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي
مكنسة كهربائية إل جي - A9K-PRO

A9K-PRO

الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor‎
Vivace-Intro

Vivace-Intro

شفط قوي للحصول على تنظيف عميق3

شفط قوي للحصول على تنظيف عميق

يساعد الجمع بين الموتور بعاكس ذكي Smart Inverter Motor™‎ وأسطوانة التربو المحوري Axial Turbo Cyclone، التي تفصل الأوساخ عن الغبار، في توفير شفط قوي يدوم طويلاً.
طباعة

كل المواصفات

طباعة

المواصفات الرئيسية

الأبعاد والأوزان (أنظف) - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806087075373

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

نعم

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

2 (مزدوجة)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.6

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

نعم

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

