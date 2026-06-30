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غسالة ملابس تحميل علوي سعة 17 كجم، محرك الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي، بخار، محرك دفع مباشر بست حركات، ThinQ™، لون جوهر الأبيض
حلول غسيل ذكية
دورة AI Wash
غسيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية AI DD™
TurboWash™
غسيل سريع وقوي في 30 دقيقة فقط
EasyUnload™
وصول مريح وسهل
تنظيف الاسطوانة
حلول بسيطة لتنظيف اسطوانة الغسالة
دورة AI Wash
غسيل مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي عبر خاصية AI DD™
تعمل دورة AI Wash على تحسين حركات الغسيل بناءً على نوع الغسيل. كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العناية بالنسيج وتوفير الطاقة باستخدام الأقمشة الناعمة.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
*يتم تفعيل الاستشعار بالذكاء الاصطناعي فقط في دورة AI Wash عندما تكون الحمولة أقل من 5 كجم. يجب استخدام دورة AI Wash مع الأقمشة المتشابهة فقط (ليست كل الأقمشة قابلة للكشف) ومع منظف مناسب.
6 Motion™
الطريقة المثلى للغسيل
تعمل ست دورات مختلفة بمحرك LG Inverter Direct Drive™، وتضمن تنظيفًا شاملاً للملابس.
حركة الغسيل الديناميكية
حركة الغسيل العادية
حركة التأرجح
تأرجح لطيف للتعامل مع الأقمشة الرقيقة وتقليل تلف الأقمشة
حركة الدوران
تفرد الأقمشة بلطف وتمنحها تنظيفًا عميقًا
حركة الفرك
تتحرك في اتجاهين متعاكسين لتفرك الأقمشة بلطف على سطح الاسطوانة
حركة قوية
اغسل بفضل حركة النابض الأقوى والأسرع
حركة الضغط
حركة دوران عالية السرعة
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
TurboWash™
تنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقةتنظيف قوي ولطيف في 30 دقيقة
تقنية LG TurboWash™ الحصرية تمنحك تنظيفًا قويًا وفعّالًا بلطف،
لتنجز المزيد في وقت أقل.
سيدة على طاولة تنظر إلى ساعتها أثناء وجبة خفيفة، مع ظهور أيقونة "30 دقيقة" على الشاشة
EasyUnload™
وصول سهل ومريحوصول سهل ومريح
توفر الواجهة المائلة للغسالة وصولًا أكثر راحة وبتصميم مريح دون التأثير على السعة.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek (اختبارات مستقلة) وأثبتت تقليل 97% من مسببات حساسية عث الغبار (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي (Dermatophagoides pteronyssinus).
*قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
ThinQ™
الحياة أسهل مع سهولة التحكمالحياة أسهل مع سهولة التحكم
تحكم في الغسيل في أي وقت وفي أي مكان
يتيح لك تطبيق ThinQ الاتصال بالغسالة عن بُعد. ابدأ
دورة الغسيل بلمسة زر واحدة فقط.
سهولة الصيانة والمراقبة
سواء كانت الصيانة اليومية أو مهام أكبر، راقب استخدام طاقة الغسالة بسهولة من خلال تطبيق ThinQ.
غسيل دون استخدام اليدين مع المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذكي أو مساعد الذكاء الاصطناعي بما تحتاجه ودع الغسالة تعتني بالبقية.
* قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية باختلاف البلد وإعداد منزلك الذكي.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
الأسئلة الشائعة
Q.
أين وكيف أقوم بتركيب المنتج؟
A.
يجب تركيب المنتج على أرضية ثابتة ومستوية. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فقد يحدث اهتزاز وضوضاء. إذا لم يكن المنتج مستويًا، فيُرجى ضبط أرجل ضبط الارتفاع في أسفل المنتج لضبط مستواه. (يُرجى عدم فك البراغي بإفراط. 10 مم أو أقل)
تجنب تركيب المنتج في مكان به رطوبة عالية قدر الإمكان حيث قد يتسبب ذلك في تآكل المنتج وتعطله. يلزم وجود مسافة لا تقل عن 10 سم على الظهر و2 سم على اليسار واليمين (باستثناء منطقة تركيب خرطوم التصريف) من جدران المكان الذي سيتم تركيب المنتج فيه.
*تم إنشاء هذا المحتوى للاستخدام العام وقد يحتوي على صور أو محتوى يختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.
Q.
كيف يمكنني الحفاظ على غسالتي في حالة جيدة؟
A.
نظف الجزء الداخلي من مكان المنظف جيدًا بفرشاة ناعمة وفرشاة أسنان وما إلى ذلك. إذا كان المدخل مسدودًا بمنظف متبقي أو صلب، فقد لا يتم توزيع المنظف بشكل صحيح. نظف مكان المنظف مرة واحدة في الشهر تقريبًا للحفاظ عليه نظيفًا وجاهزًا للاستخدام. قم بتنظيف الفلتر بعد كل حمولة من الغسيل للحفاظ على نظافة الفلتر.
Q.
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
A.
بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. عند اختيارك لدورة AI Wash، تقوم غسالات LG المزودة بتقنية AI DD™ تلقائيًا بوزن الغسيل وتحليل نعومته لتحديد نمط الغسيل المناسب وتعديل الحركات وفقًا لذلك — إذا كانت الحمولة أقل من 5 كجم. صُممت دورة AI Wash للأحمال من أنواع الأقمشة المماثلة وقد لا يكتشف جميع اختلافات الأقمشة.
Q.
كيف تُفيدني تقنية AI DD™ في الغسيل؟
A.
غسالات LG المزودة بخاصية AI DD™ تستخدم تقنية ذكية للكشف عن وزن الحمولة ونعومتها - عندما يكون الحمل أقل من 5 كجم. النتيجة؟ تساعد ميزة تحسين حركة الغسيل التلقائية في الحفاظ على مظهر ملابسك الثمينة. توفر محركات DirectDrive™ Motor تقنية ذات 6 حركات لضمان تنظيف الملابس بشكل شامل وفعال.
Q.
ما هي وظيفة TurboWash™؟
A.
تقنية TurboWash™ السريعة من LG تضمن لك ملابس نظيفة تمامًا في 30 دقيقة فقط لحمل يبلغ 3 كجم. بخاخ قوي، بالإضافة إلى الحوض والموتور الذي يدور بشكل مستقل وفي اتجاهات عكسية، يخلق تدفقًا قويًا للماء يتسبب في احتكاك الملابس ببعضها البعض طوال الدورة لتحسين أداء الغسيل.
Q.
ما هي وظيفة البخار في غسالة LG؟
A.
تعمل تقنية Steam™ من LG (في طرازات محددة) على تقليل التعرض لمسببات الحساسية بشكل فعال. تعمل وظيفة العناية بالحساسية (Allergy Care) على تبخير الملابس في بداية دورة الغسيل لتخفيف الألياف وتقليل التعرض لمسببات الحساسية، بما في ذلك عث الغبار وحبوب اللقاح.*
*تم اختبار دورة Allergy Care من قبل Intertek (اختبارات مستقلة) وأثبتت تقليل 97% من مسببات حساسية عث الغبار (Der p1)، و99.9% من عث الغبار الحي. قد تختلف النتائج باختلاف الملابس والبيئة.
Q.
كيف يمكنني استخدام دورة تنظيف الحوض في غسالتي؟
A.
إذا كان هناك وبر متراكم على الحوض أو كانت رائحة الحوض عفنة، فاستخدم منظفات الغسالة لتنظيف الحوض بانتظام. يوصى بتشغيل دورة تنظيف الحوض مرة واحدة شهريًا للحفاظ على نظافة الحوض.
Q.
لماذا غسيلي مغطى بالغبار والوبر؟
A.
1. يتم تصفية الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا يتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف الفلتر يدويًا قبل كل عملية غسيل لمساعدة الغسالة على التقاط الغبار والوبر ومنع تراكمهما على الملابس.
2. يُستحسن فصل الملابس الملونة والبيضاء عن الملابس السوداء والملابس المنتجة للوبر. نوصي بغسلها في دورة غسيل منفصلة لمنع الغبار والوبر عن الملابس.
Q.
كيف يمكنني تسجيل منتجي على ThinQ™؟
A.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وجهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).
2. إذا كانت المسافة بين المنتج وجهاز التوجيه بعيدة للغاية، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل منتجك وقتًا طويلاً.
3. قم بتثبيت تطبيق ThinQ. يُرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك لمزيد من التعليمات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك.
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
17
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
651 x 1060 x 680
الميزات - Steam
نعم
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
Wi-Fi
نعم
إضافة قطعة
لا
التجفيف بالهواء
لا
توفير المياه
لا
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
غسل على البارد
نعم
ملء عميق
لا
شطف إضافي
لا
غسل ساخن
نعم
الغسل الأولي
لا
تشغيل/إيقاف العملية
نعم
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
الشطف
5 مرات
الشطف + العصر
لا
نقع
نعم
عصر
5 مستويات
عصر فقط
لا
العناية بالأوساخ
لا
Steam
نعم
Strong Wave
لا
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
زمن التأخير
لا
تنظيف الحوض
لا
تجفيف في الحوض
لا
TurboWash
نعم
غسل
نعم
مستوى الماء
10 مستويات
ماء إضافي
لا
الباركود
الباركود
8806096618240
السعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
17
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
إشارة قفل الباب
نعم
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
651 x 1060 x 680
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1380
الوزن (كجم)
47.0
الميزات
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
إضافة قطعة
لا
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
نعم
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
نظام كشف الرغوة
لا
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
JetSpray
نعم
قواعد التسوية
نعم
مرشح نسالة
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
نعم
إقفال مرن للباب
نعم
مرشح نسالة لا يصدأ
لا
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
لا
Steam
نعم
غسيل تيربو
نعم
TurboDrum
نعم
TurboWash 3D
لا
النوع
غسالة تحميل علوي
مستشعر الاهتزاز
لا
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
WaveForce
لا
المواد واللمسة النهائية
لون الهيكل
جوهر الأبيض
نوع الغطاء
زجاج مقوى
البرامج
الذكاء الاصطناعي في الغسيل
نعم
رعاية الحساسية
نعم
ملابس الأطفال
لا
الاهتمام بالألوان
لا
غسيل ناعم
نعم
تنزيل الدورة
نعم
تصريف + دوران
لا
لحاف
نعم
التوفير
لا
تنظيف إضافي
لا
غسيل عادي
نعم
غسيل مبدئي + غسيل عادي
لا
غسيل سريع
نعم
الشطف + التجفيف
نعم
الرعاية المدرسية
لا
صامت
لا
حمولة صغيرة
لا
الشطف الذكي
لا
الملابس الرياضية
لا
العناية بالبقع
لا
موجة قوية
لا
مناشف
لا
تنظيف الحوض
نعم
صوف
لا
التقنية الذكية
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
الاقتران الذكي
نعم
ما يقوله الناس
خيارات إضافية
- $Wi-Fi
- $نعم
- $إضافة قطعة
- $لا
- $التجفيف بالهواء
- $لا
- $توفير المياه
- $لا
- $التأمين ضد عبث الأطفال
- $نعم
- $غسل على البارد
- $نعم
- $ملء عميق
- $لا
- $شطف إضافي
- $لا
- $غسل ساخن
- $نعم
- $الغسل الأولي
- $لا
- $تشغيل/إيقاف العملية
- $نعم
- $بدء التشغيل عن بُعد
- $نعم
- $الشطف
- $5 مرات
- $الشطف + العصر
- $لا
- $نقع
- $نعم
- $عصر
- $5 مستويات
- $عصر فقط
- $لا
- $العناية بالأوساخ
- $لا
- $Steam
- $نعم
- $Strong Wave
- $لا
- $درجة الحرارة
- $بارد / دافئ / ساخن
- $زمن التأخير
- $لا
- $تنظيف الحوض
- $لا
- $تجفيف في الحوض
- $لا
- $TurboWash
- $نعم
- $غسل
- $نعم
- $مستوى الماء
- $10 مستويات
- $ماء إضافي
- $لا
الباركود
- $الباركود
- $8806096618240
السعة
- $الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
- $17
التحكم والشاشة
- $موقت التأجيل
- $3-19 ساعة
- $نوع الشاشة
- $بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي
- $إشارة قفل الباب
- $نعم
- $مؤشر الشكل
- $18:88
الأبعاد والأوزان
- $أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
- $‎651 x 1060 x 680 ‎
- $ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
- $1380
- $الوزن (كجم)
- $47.0
الميزات
- $المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
- $نعم
- $إضافة قطعة
- $لا
- $محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
- $نعم
- $إعادة بدء تلقائية
- $نعم
- $الأسطوانة الداخلية المزخرفة
- $نعم
- $إشارة نهاية الدورة
- $نعم
- $ezDispense
- $لا
- $نظام كشف الرغوة
- $لا
- $محرك الدفع المباشر ذو العاكس
- $نعم
- $JetSpray
- $نعم
- $قواعد التسوية
- $نعم
- $مرشح نسالة
- $نعم
- $LoadSense
- $نعم
- $حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
- $نعم
- $إقفال مرن للباب
- $نعم
- $مرشح نسالة لا يصدأ
- $لا
- $حوض من الصلب الذي لا يصدأ
- $لا
- $Steam
- $نعم
- $غسيل تيربو
- $نعم
- $TurboDrum
- $نعم
- $TurboWash 3D
- $لا
- $النوع
- $غسالة تحميل علوي
- $مستشعر الاهتزاز
- $لا
- $تغذية المياه (ساخنة / باردة)
- $سخن وبارد
- $مستوى الماء
- $تلقائي/يدوي
- $WaveForce
- $لا
المواد واللمسة النهائية
- $لون الهيكل
- $جوهر الأبيض
- $نوع الغطاء
- $زجاج مقوى
البرامج
- $الذكاء الاصطناعي في الغسيل
- $نعم
- $رعاية الحساسية
- $نعم
- $ملابس الأطفال
- $لا
- $الاهتمام بالألوان
- $لا
- $غسيل ناعم
- $نعم
- $تنزيل الدورة
- $نعم
- $تصريف + دوران
- $لا
- $لحاف
- $نعم
- $التوفير
- $لا
- $تنظيف إضافي
- $لا
- $غسيل عادي
- $نعم
- $غسيل مبدئي + غسيل عادي
- $لا
- $غسيل سريع
- $نعم
- $الشطف + التجفيف
- $نعم
- $الرعاية المدرسية
- $لا
- $صامت
- $لا
- $حمولة صغيرة
- $لا
- $الشطف الذكي
- $لا
- $الملابس الرياضية
- $لا
- $العناية بالبقع
- $لا
- $موجة قوية
- $لا
- $مناشف
- $لا
- $تنظيف الحوض
- $نعم
- $صوف
- $لا
التقنية الذكية
- $تنزيل الدورة
- $نعم
- $مراقبة الطاقة
- $نعم
- $بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
- $نعم
- $تشخيص ذكي للأعطال
- $نعم
- $ThinQ (Wi-Fi)
- $نعم
- $وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
- $نعم
- $الاقتران الذكي
- $نعم
تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2022 بتغليف صديق للبيئة.
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