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حمولتان للغسيل 20 كجم + 11 كجم مع غسالة LG TWINWash™‎

المواصفات

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حمولتان للغسيل 20 كجم + 11 كجم مع غسالة LG TWINWash™‎

WS2011XM

حمولتان للغسيل 20 كجم + 11 كجم مع غسالة LG TWINWash™‎

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
20 كم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
700x770x990
التكنولوجيا الرئيسية
™TurboWash
ميزة إضافية
EcoHybrid

كل المواصفات

الانتهاء & المواد

لون الجسم

فضي مقاوم للصدأ (VCM)

تحكم & عرض

نوع الشاشة

LED

الأبعاد& الوزن

أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)

700 × 990 × 770

الوزن (كجم)

99

المميزات

إعادة تشغيل تلقائي

نعم

بخار

نعم

TrueSteam

نعم

TurboWash

نعم

الانتهاء & المواد

لون الجسم

فضي مقاوم للصدأ (VCM)

التكنولوجيا الذكية

تشغيل عن بعد ومراقبة الدورة

نعم

التشخيص الذكي

نعم

السعة

سعة التجفيف

11

سعة الغسيل

20

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