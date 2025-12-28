| حوض مزدوج سعة 12 كجم | مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.

قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز