| حوض مزدوج سعة 12 كجم | مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator

| حوض مزدوج سعة 12 كجم | مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator

WTT1210OM1
LG | حوض مزدوج سعة 12 كجم | مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator, WTT1210OM1
الميزات الرئيسية

  • مضخة نفاثة دوارة
  • 3برامج غسيل
  • تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء
  • تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء
المزيد
مضخة نفاثة دوارة

مضخة نفاثة دوارة

تقوم البكرة بفرك وتنظيف الملابس من خلال الاحتكاك الإضافي لإزالة الغبار والعث، مما يوفر غسيلًا أكثر نظافة وأكثر تعقيما.
ثلاث برامج للغسيل: لطيف، عادي، قوي

ثلاث برامج للغسيل: لطيف، عادي، قوي

إمكانية تخصيص الغسل: تتيح لك برامج الغسيل الثلاث إمكانية اختيار الدورة المناسبة والعناية بكل نوع من أنواع النسيج.
تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء

تكنولوجيا التجفيف بنفث الهواء

تقلل هذه التقنية المقدمة من إل جي الرطوبة المتبقية حتى تخرج الملابس من الغسالة جاهزة للكي والارتداء. تزود دورة التجفيف الهواء الدوار إلى الحوض لإزالة الماء، وتجفيف حوض الغسيل وحفظة من العفن.
تكنولوجيا Rat Away

تكنولوجيا Rat Away

تم تجهيز أحدث مجموعة من الغسالات شبه الأوتوماتيكية من إل جي بهذه التكنولوجيا، وهي عبارة عن غطاء بلاستيكي بسمك 3 ملم يحتوي على مادة كيميائية تحمي جهازك من القوارض وتعزز من متانته وأدائه.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
طباعة

كل المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • اللون الأساسي

    ميدل بلاك

البرامج

  • لطيف

    نعم

  • عادي

    نعم

  • نقع

    نعم

  • قوي

    نعم

خيارات إضافية

  • محدد التصريف

    نعم

  • مؤقت النقع (دقيقة)

    20

  • مؤقت الدوران (دقيقة)

    5

  • مؤقت الغسل (دقيقة)

    15

السعة

  • سعة حوض الدوران (كجم)

    10

  • سعة الغسل (كجم)

    12

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    ‎905 x 1025 x 545 ‎

  • الوزن (كجم)

    32.0

الميزات

  • عجلة 360 درجة

    لا

  • مطاط مضاد للاهتزاز

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • الجرس

    لا

  • جلاية الياقة

    لا

  • مرشح نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    نعم

  • ميزة Rat Away

    نعم

  • تقنية Roller Jet Pulsator

    نعم

  • قاعدة بلاستيكية خالية من الصدأ

    نعم

  • نافذة دوارة

    لا

  • عجلة أحادية الاتجاه

    لا

  • نافذة الغسل

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • تجفيف بنفث هواء

    نعم

