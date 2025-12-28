We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
| حوض مزدوج سعة 12 كجم | مزودة بتقنية Roller Jet Pulsator
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
كل المواصفات
المواد واللمسة النهائية
اللون الأساسي
ميدل بلاك
البرامج
لطيف
نعم
عادي
نعم
نقع
نعم
قوي
نعم
خيارات إضافية
محدد التصريف
نعم
مؤقت النقع (دقيقة)
20
مؤقت الدوران (دقيقة)
5
مؤقت الغسل (دقيقة)
15
السعة
سعة حوض الدوران (كجم)
10
سعة الغسل (كجم)
12
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
905 x 1025 x 545
الوزن (كجم)
32.0
الميزات
عجلة 360 درجة
لا
مطاط مضاد للاهتزاز
نعم
إعادة بدء تلقائية
لا
الجرس
لا
جلاية الياقة
لا
مرشح نسالة
نعم
خليط + 3
نعم
ميزة Rat Away
نعم
تقنية Roller Jet Pulsator
نعم
قاعدة بلاستيكية خالية من الصدأ
نعم
نافذة دوارة
لا
عجلة أحادية الاتجاه
لا
نافذة الغسل
لا
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
تجفيف بنفث هواء
نعم
