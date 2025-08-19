We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة LG CordZero العمودية|ذاتية التفريغ
WK1310BST.A9T
2 :المنتجات في هذه الباقة
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
تفريغ المخلفات بسهولة تامة
مضى زمن التفريغ اليدوي لحاوية الغبار في مكنستك الكهربائية بفضل مكنسة LG CordZero® All-In-One Tower™. وهذا يعني أنه يتم تفريغ الغبار والجسيمات الأخرى تلقائيًا عند وضع المكنسة على محطة الإرساء لشحنها. ثم يتم تخزين المحتويات في حقيبة تخزين الغبار* التي يمكن استبدالها بسهولة بمجرد ملئها. ما يعنيه هذا هو أن الغبار والجسيمات الأخرى يتم التخلص منها بشكل صحي بدلاً من عودة الأتربة إلى الهواء أثناء عملية التفريغ.
*تُباع أكياس تخزين الغبار الإضافية البديلة بشكل منفصل. لمعرفة أماكن توفر المنتج، تفضل بزيارة موقع LG.com.
- مكنسة LG CordZero العمودية|ذاتية التفريغ
- تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
المواصفات الرئيسية
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
‎260 x 270 x 1120 ‎
الباركود
الباركود
8806096271360
الملحقات الأساسية
فرشاة التنظيف
لا
أداة الجمع
نعم
أداة الشقوق
نعم
البطارية
البطاريات المرفقة (الكمية)
1 (فردية)
نوع البطارية
ليثيوم أيون
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
240
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
60
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
40
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
30
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
20
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
7
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
6
الأبعاد والأوزان (أنظف)
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 270 x 1120
الوزن (كجم)
2.6
الأبعاد والأوزان (للبرج)
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
255 x 1009 x 297
الوزن (كجم)
9.7
الميزات (أكثر نظافة)
مؤشر حالة البطارية
نعم
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
حزمة الطاقة المزدوجة
لا
تكنولوجيا الكومبريسور
نعم
محرك محوّل ذكي
نعم
النوع
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
الفوهات
فوهة الفراش
لا
فوهة الممسحة
لا
فوهة الحيوانات الأليفة
نعم
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
لا
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
لا
أدوات وملحقات أخرى
فلتر عادم إضافي
لا
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
لا
أداة الفراش
لا
وسادات الممسحة (الكمية)
0
أداة متعددة الزوايا
لا
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
لا
أداء (أنظف)
سعة صندوق الأتربة (L)
0.44
قوة الشفط القصوى (واط)
220
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
الأداء (البرج)
استهلاك الطاقة (وات) (للتنظيف)
1700
مدة انتهاء الدورة (ثانية)
45
استهلاك الطاقة (أمبير) (للشحن)
0.4
استهلاك الطاقة (أمبير) (للتنظيف)
9.0
