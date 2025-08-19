تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة LG CordZero العمودية|ذاتية التفريغ

مضى زمن التفريغ اليدوي لحاوية الغبار في مكنستك الكهربائية بفضل مكنسة LG CordZero® All-In-One Tower™. وهذا يعني أنه يتم تفريغ الغبار والجسيمات الأخرى تلقائيًا عند وضع المكنسة على محطة الإرساء لشحنها. ثم يتم تخزين المحتويات في حقيبة تخزين الغبار* التي يمكن استبدالها بسهولة بمجرد ملئها. ما يعنيه هذا هو أن الغبار والجسيمات الأخرى يتم التخلص منها بشكل صحي بدلاً من عودة الأتربة إلى الهواء أثناء عملية التفريغ.