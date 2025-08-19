Skip to ContentSkip to Accessibility Help
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + LG Soundbar S20A

WK1310BST.S20A
الميزات الرئيسية

  • غسالة وحده واحدة (غسالة 13 كجم مع مجفف 10 كجم)
  • تحكم مركزي الكل في واحد
  • محرك مباشر بالذكاء الاصطناعي
  • الباقة الصوتية الجديدة
  • AI Sound Pro
  • واجهة WOW Interface
2 :المنتجات في هذه الباقة
برج الغسيل من إل جي WK1310BST

WK1310BST

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

left side

S20A

LG Soundbar S20A

توجد منتجات LG WashTower™ في المساحة الداخلية.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

LG Soundbar S20A

صوت متوازن في شكل مضغوط

اختبر ما هو غير متوقع من مكبر صوت soundbar مستقل صغير الحجم. صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا يملأ مساحتك ويرتقي بلحظاتك الخاصة.

*عرضت على تلفزيون 48 بوصة لأغراض العرض التوضيحي.

**قد يختلف مظهر المنتج حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.

