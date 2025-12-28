We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة ومجفف وحدة واحدة| 21 كجم | تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | AI DD | TurboWash™ 360 | ™+Steam + ثلاجة بفريزر علوي سعة 506 لتر مع ThinQ
WK2116WHT1.LT19001
()
2 :المنتجات في هذه الباقة
حل متكامل وذكي لغسل الملابس
LG WashTower™ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.
*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.
- غسالة ومجفف وحدة واحدة| 21 كجم | تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | AI DD | TurboWash™ 360 | ™+Steam
- ثلاجة بفريزر علوي سعة 506 لتر مع ThinQ
المواصفات الرئيسية
السعة - الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
السعة - الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
16
الأبعاد والأوزان - أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700x1890x770
الميزات (الغسالة) - محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
الميزات (الغسالة) - TurboWash360˚
نعم
الميزات (الغسالة) - ezDispense
لا
الميزات (الغسالة) - Steam
نعم
الميزات (المجفف) - مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
الباركود
الباركود
8806096183519
السعة
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
16
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
التحكم والشاشة
موقت التأجيل
3-19 ساعة
نوع الشاشة
أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
نعم
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
770
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1400
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700x1890x770
الوزن (كجم)
154.0
الميزات (المجفف)
النوع
مجفف مكثف (بدون تهوية)
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
لا
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
لا
مستشعر التجفيف الذكي
لا
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
إعادة بدء تلقائية
لا
إضاءة الحلة
نعم
التجفيف المزدوج
نعم
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
مرشح نسالة مزدوج
نعم
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
لا
مؤشر فراغ المياه
لا
إشارة نهاية الدورة
نعم
نوع مصدر الحرارة
مضخة حرارية كهربائية
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
لا
LoadSense
نعم
باب قابل للعكس
لا
مستشعر التجفيف
نعم
الميزات (الغسالة)
النوع
غسالة تحميل أمامي
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة بدء تلقائية
لا
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
إضاءة الحلة
نعم
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
إشارة نهاية الدورة
نعم
ezDispense
لا
نظام كشف الرغوة
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
قواعد التسوية
نعم
LoadSense
نعم
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
Steam
نعم
TurboWash360˚
نعم
مستشعر الاهتزاز
نعم
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
الالوان (مجفف)
أبيض
لون الجسم (غسالة)
أبيض
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
برامج (المجفف)
AI Dry
لا
العناية بالحساسية (مجفف)
لا
انتعاش الفراش
نعم
احجام كبيرة
لا
هواء بارد
لا
القطن
نعم
قطن +
لا
الملابس الرقيقة
لا
دورة التحميل
نعم
انتعاش الجاكت
نعم
اللحف
نعم
رعاية سهلة
لا
جينز
لا
مزيج (نسيج مختلط)
لا
سريع 30
لا
تجفيف سريع
نعم
رف التجفيف
لا
انتعاش
لا
العناية بالبشرة
لا
ملابس رياضية
لا
العناية بأسطوانة البخار
لا
نظافة البخار
لا
انتعاش بالبخار
لا
مناشف
لا
هواء دافئ
لا
الصوف
نعم
البرامج (غسالة)
القطن
نعم
غسبل بالذكاء الاصطناعي
لا
العناية بالحساسية (غسالة)
لا
غسيل بارد
لا
العناية بالألوان
لا
قطن +
لا
غسيل غامق
لا
الملابس الرقيقة
لا
دورة التحميل
نعم
تصريف + عصر
لا
اللحف
نعم
رعاية سهلة
لا
اقتصادي 40-60
لا
العناية اللطيفة
لا
تعقيم
لا
مكثف 60
لا
مزيج (نسيج مختلط)
لا
تجفيف خارجي
لا
سريع 30
لا
غسيل سريع
نعم
انتعاش
لا
شطف + عصر
نعم
غسل صامت
لا
العناية بالبشرة
لا
سريع 14
لا
ملابس رياضية
لا
العناية بالبقع
لا
انتعاش بالبخار
لا
تنظيف الحوض
نعم
TurboWash 39
لا
TurboWash 49
لا
TurboWash 59
لا
صوف (يد / صوف)
نعم
التقنية الذكية
Cloud Cycle
نعم
تنزيل الدورة
نعم
مراقبة الطاقة
نعم
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
Tub Clean Coach (الغسالة)
نعم
الاقتران الذكي
نعم
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
‎780 x 1800 x 730 ‎
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل باب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
نعم
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
نعم
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
4.2
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
13.3
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
10
فريزر حجم التخزين (لتر)
120
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
376
إجمالي حجم التخزين (لتر)
506
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
599
عمق دون مقبض (مم)
700
وزن التغليف (كجم)
87
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
780 x 1800 x 730
وزن المنتج (كجم)
78
الميزات
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
1
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
سوبر وايت
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
نعم
Fresh 0 Zone
نعم
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
2
صندوق خضراوات
نعم (1)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
