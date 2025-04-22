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غسالة بباب علوي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، بخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ™ThinQ

المواصفات

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الدعم

غسالة بباب علوي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، بخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ™ThinQ

غسالة بباب علوي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، بخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ™ThinQ

WTV17HHW
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الميزات الرئيسية

  • AI DD
  • غسالة Turbowash™
  • سعة أكبر
  • Allergy Care
  • فلتر وبر عريض
  • تعزيز الرائحة (Scent Boost)
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المواصفات الرئيسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    17

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1040 x 670

  • Steam

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • توفير المياه

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    لا

  • غسل على البارد

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • الشطف

    5 مرات

  • الشطف + العصر

    لا

  • نقع

    نعم

  • عصر

    5 مستويات

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • Steam

    نعم

  • Strong Wave

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد / دافئ / ساخن

  • زمن التأخير

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

  • مستوى الماء

    10 مستويات

  • ماء إضافي

    لا

الباركود

  • الباركود

    8806091962539

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    17

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    LED + أزرار ثابتة

  • إشارة قفل الباب

    نعم

  • مؤشر الشكل

    18:88

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1040 x 670

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1355

  • الوزن (كجم)

    45.5

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • JetSpray

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • مرشح نسالة

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • شلال مياه جانبي

    لا

  • محرك محوّل ذكي

    لا

  • الحركة الذكية

    لا

  • إقفال مرن للباب

    نعم

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    لا

  • Steam

    نعم

  • غسيل تيربو

    نعم

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    لا

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أبيض

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

البرامج

  • الذكاء الاصطناعي في الغسيل

    نعم

  • ملابس الأطفال

    لا

  • الاهتمام بالألوان

    لا

  • غسيل ناعم

    لا

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • تصريف + دوران

    لا

  • لحاف

    نعم

  • التوفير

    لا

  • تنظيف إضافي

    لا

  • تعقيم 40

    لا

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    لا

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    لا

  • تعقيم 60

    نعم

  • الرعاية المدرسية

    لا

  • صامت

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    لا

  • الملابس الرياضية

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • صوف

    لا

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

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