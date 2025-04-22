غسالة بباب علوي سعة 17 كجم ، لون أبيض ، بخار ، تنظيف الحوض ، حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل ، ™ThinQ

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المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
17
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
632 x 1040 x 670
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
إضافة قطعة
لا
-
التجفيف بالهواء
لا
-
توفير المياه
لا
-
التأمين ضد عبث الأطفال
لا
-
غسل على البارد
لا
-
ملء عميق
لا
-
شطف إضافي
لا
-
غسل ساخن
لا
-
الغسل الأولي
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
الشطف
5 مرات
-
الشطف + العصر
لا
-
نقع
نعم
-
عصر
5 مستويات
-
عصر فقط
لا
-
العناية بالأوساخ
لا
-
Steam
نعم
-
Strong Wave
لا
-
درجة الحرارة
بارد / دافئ / ساخن
-
زمن التأخير
لا
-
تنظيف الحوض
لا
-
تجفيف في الحوض
لا
-
TurboWash
نعم
-
غسل
نعم
-
مستوى الماء
10 مستويات
-
ماء إضافي
لا
الباركود
-
الباركود
8806091962539
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
17
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
LED + أزرار ثابتة
-
إشارة قفل الباب
نعم
-
مؤشر الشكل
18:88
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
632 x 1040 x 670
-
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1355
-
الوزن (كجم)
45.5
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
إضافة قطعة
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
ezDispense
لا
-
نظام كشف الرغوة
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
JetSpray
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
مرشح نسالة
نعم
-
LoadSense
نعم
-
خليط + 3
لا
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
نعم
-
شلال مياه جانبي
لا
-
محرك محوّل ذكي
لا
-
الحركة الذكية
لا
-
إقفال مرن للباب
نعم
-
مرشح نسالة لا يصدأ
لا
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
لا
-
Steam
نعم
-
غسيل تيربو
نعم
-
TurboDrum
نعم
-
TurboWash 3D
لا
-
النوع
غسالة تحميل علوي
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
-
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
-
WaveForce
لا
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
أبيض
-
نوع الغطاء
زجاج مقوى
البرامج
-
الذكاء الاصطناعي في الغسيل
نعم
-
ملابس الأطفال
لا
-
الاهتمام بالألوان
لا
-
غسيل ناعم
لا
-
تنزيل الدورة
نعم
-
تصريف + دوران
لا
-
لحاف
نعم
-
التوفير
لا
-
تنظيف إضافي
لا
-
تعقيم 40
لا
-
غسيل عادي
نعم
-
غسيل مبدئي + غسيل عادي
لا
-
غسيل سريع
نعم
-
الشطف + التجفيف
لا
-
تعقيم 60
نعم
-
الرعاية المدرسية
لا
-
صامت
لا
-
حمولة صغيرة
لا
-
الشطف الذكي
لا
-
الملابس الرياضية
لا
-
موجة قوية
لا
-
مناشف
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
صوف
لا
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
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