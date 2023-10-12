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LG TONE Free FP5 - سماعات أذن لاسلكية عبر البلوتوث، ومحسّنة لإلغاء الضوضاء

المواصفات

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الدعم

LG TONE Free FP5 - سماعات أذن لاسلكية عبر البلوتوث، ومحسّنة لإلغاء الضوضاء

TONE-FP5W

LG TONE Free FP5 - سماعات أذن لاسلكية عبر البلوتوث، ومحسّنة لإلغاء الضوضاء

صورة تظهر بها سماعات الأذن تطفو فوق حامل مغلق.
طباعة

المواصفات الرئيسية

مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد

نعم

عازل الضوضاء النشط

نعم

حجم الوحدة (Φ)

تأثير صوت ميريديان

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

كل المواصفات

إكسسوار

كابل الشحن

نعم

كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون

نعم

سماعة

حجم الوحدة (Φ)

نوع الوحدة

ديناميكي

الوزن

الوزن الصافي لعلبة الشحن

35 g

الوزن الصافي للمنتج

5.2 g

الاتصال

BLE

نعم

نسخة بلوتوث

5.2

خدمة الاقتران السريع من Google

نعم

معادل

معادل الصوت المخصص

نعم

مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد

نعم

معادل إل جي

نعم

Meridian EQ (طبيعي ، غامر)

نعم

تأثير صوت ميريديان

نعم

أنظمة الصوت

الوضع المحيط

نعم

عازل الضوضاء النشط

نعم

# of Mic

3

تحدث من خلال

نعم

الترميز الصوتي

AAC

نعم

SBC

نعم

عمر البطارية (ساعات)

Battery Life (Earbuds, ANC off)

8

Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)

22

وقت الشحن (بالساعات)

Charging Time (Earbuds)

1

Charging Time (Earbuds+Charging Case)

2

الراحة

شحن سريع

نعم

متعدد الاتصال

نعم

اتصال سويفت

نعم

الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)

نعم

مقاوم لرذاذ/ الماء

IPX4

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

علبة الشحن

54.5 x 54.5 x 30.0 mm

سماعة أذن

21.2 x 28.3 x 23.2 mm

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