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TONE Free fit TF8 من إل جي
استمتع بالأمان والراحة في التحرك وأنت ترتدي السماعات
ركّز على حركتك وليس على سماعات الأذن. بوزن 5.9 جرامات* فقط، يتم تثبيت سماعات الأذن اللاسلكية TONE Free fit من إل جي في أذنك الخارجية بشكل محكم يوفر الراحة وبالقليل من الضغط أيضًا. يحافظ الشكل الخفيف الوزن على ثباتها في حين يسمح للهواء بالتدفق فيها للحفاظ على برودة أذنيك في أثناء أداء التمارين.
تدوير. تثبيت. انطلاق
انغمس في الموسيقى بكل حواسك مع إلغاء الضوضاء النشط
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1. بطانات الأذن من السيليكون
2. وحدة المُشغِّل مقاس 6 مم
لتوفير صوت قوي فائق الجودة.
3. تقنية المسكة الدوّارة
شكل فريد لخطاف الأذن لتثبيت سماعات الأذن بشكل محكم ومريح داخل أذنك.
4. مستشعر الاقتراب
يمكنه اكتشاف ما إذا كانت سماعات الأذن في الأذن أم لا.
5. بطارية تدوم طويلاً
تحمل 10 ساعات من الطاقة، مع 20 ساعة أخرى متوفرة في الحامل.
تبديل وضع استماعك بسهولة
صوت واضح وطبيعي مع Meridian
حامل سماعة TONE Free fit مفتوح وسماعة الأذن اليسرى داخل الحامل وسماعة الأذن اليمنى خارجه. يظهر شعار Meridian في أسفل الصورة.
مكبرا صوت Meridian وميكروفون في غرفة مظلمة.
رجل يعمل على آلات مهنية في مكتبه.
توضيح معالجة الإشارات الرقمية (DSP) في لوحة دائرة مضاءة بالضوء الأزرق.
يظهر مخطط معلومات Horizon من Meridian، ويأخذ الرسم البياني شكل موجات صوتية ملتفة حول أحد الأشخاص.
جدِّد سماعات أذنك اللاسلكية مع UVnano
لقطة مقرّبة لسماعة الأذن TONE Free fit ذات شبكة زرقاء على بطانة الأذن. يذكر النص أن UVnano ينظف تمامًا ويقلل البكتيريا بنسبة 99.9%. امرأة تتعرق وهي ترتدي TONE Free fit، ويبدو أنها أنهت تمرينها للتو.
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نظِّف سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك بعد الخروج من صالة الألعاب الرياضية عن طريق شحنها في حامل UVnano.
تتيح لك مقاومة الماء اللعب في أجواء الغبار والعرق والرطوبة
سماعات الأذن TONE Free fit أمام نص يذكر معيار IP67. سماعات الأذن محاطة بالماء وقطرات الماء. تظهر امرأة شعرها مربوط على اليسار، ترتدي منتج TONE Free fit، وتسكب الماء على وجهها، وتظهر على اليمين يد رجل تغسل سماعات الأذن TONE Free fit بالماء.
*IPX7 عبارة عن حماية من تأثيرات الغمر في الماء ، بناءً على ظروف الاختبار للغطس في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.
*مهد الشحن ليس مقاومًا للماء. يجب تجفيف وسادات الأذن تمامًا قبل وضعها في حامل الشحن وإلا فقد تتلف. يجب أيضًا تجفيف اليدين قبل التعامل مع حامل الشحن.
*على الرغم من أن المقر الرئيسي قد قام بالفعل بمراجعة القضايا القانونية ، فقد يختلف الوضع الإقليمي ، لذا يرجى التحقق مرة أخرى من المشكلات القانونية لاستخدام كلمة "قابل للغسل" (مضمنة كنسخة صورة).
شحنة واحدة لعمر بطارية يدوم طويلاً
رجل يرتدي TONE Free fit وينظر إلى هاتفه الذكي. السماء مظلمة حيث أنهى للتو تمرينه المسائي. امرأة ترتدي سماعات أذن TONE Free fit وتلتقط أنفاسها في الطقس المشمس.
*استنادًا إلى اختبارات الجودة الداخلية من LGE ، تدوم بطاريات سماعة الأذن والبطارية لمدة 10 و 20 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط.
وصِّل للانتقال إلى التشغيل اللاسلكي
تم توصيل TONE Free fit باستخدام سلك التوصيل والتشغيل اللاسلكي. شخص يوصِّل TONE Free fit بجهاز المشي باستخدام سلك التوصيل والتشغيل اللاسلكي. رجل يظهر وهو يستخدم جهاز المشي في أثناء ارتدائه TONE Free fit ويستمع من خلال «التوصيل والتشغيل اللاسلكي».
سهولة الإقران لتوصيل سماعات الأذن الخاصة بك
*إذا لم تظهر النافذة المنبثقة للاتصال، فالمس سماعة الأذن اليمنى لمدة 10 ثوانٍ في أثناء وجود كلتا سماعتي الأذن في الحامل. سيومض الحامل باللون الأزرق وسيبدأ الاتصال.*مدعومة على أجهزة Android فقط.
*يجب تنشيط وظيفتي الموقع وBluetooth للتشغيل.
*Google Fast Pair مدعوم على أجهزة Android فقط.
*MS Swift Pair مدعوم من نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1803 أو أعلى.
*قبل مصادقة Google، يمكنك تنشيط وضع تصحيح أخطاء الجهاز واستخدامه.
*لا يوجد خيار منفصل لضبط المسافة.
1.لم يُصمَّم هذا الجهاز، أو أي أجزاء منه، قصدًا أو ضمنًا، لمنع أي حالات صحية أو معالجتها؛ فهو ليس جهازًا طبيًّا وليس مخصصًا للاستخدام كجهاز طبي أو بديل عنه.
2.تفي المادة الأساسية في بطانة الأذن المصنوعة من السيليكون بمعيار ISO 10993 ومتطلبات الفئة السادسة من اختبار التوافق الحيوي للمواد (USP).
3.تدوم بطاريات سماعة الأذن وبطارية الحامل لمدة 10 و14 ساعة على التوالي عند إيقاف تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط.
4.لا يمكن استخدام التوصيل والتشغيل اللاسلكي مع بعض وحدات التحكم في الألعاب، ويختلف التوافق حسب الجهاز.
5.يختلف توافق التوصيل والتشغيل اللاسلكي باختلاف الجهاز. وظيفة الميكروفون غير مدعومة في وضع التوصيل والتشغيل اللاسلكي.
6.سيتوفر المنتج مزوّدًا بكابل AUX أبيض أو أسود.
7. اقرأ الملصق قبل الاستخدام.
*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير من دون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
*قد تختلف الألوان والميزات المتوفرة حسب بائع التجزئة أو البلد أو شركة الاتصالات.
*قد تختلف الألوان والأبعاد الفعلية عن الصورة المعروضة على الشاشة.
*الميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
المواصفات الرئيسية
-
مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد
-
نعم
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
التوصيل واللاسلكي
-
نعم
-
Uvnano
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IP67
كل المواصفات
-
حجم الوحدة (Φ)
-
6Φ
-
نوع الوحدة
-
ديناميكي
-
الوزن الصافي لعلبة الشحن
-
43 g
-
الوزن الصافي للمنتج
-
5.9 g
-
كابل الشحن
-
نعم
-
كابل AUX (3.5Φ) إلى USB
-
نعم
-
خطاف الأذن
-
نعم
-
كبسولات الأذن الطبية المصنوعة من السيليكون
-
نعم
-
BLE
-
نعم
-
نسخة بلوتوث
-
5.3
-
خدمة الاقتران السريع من Google
-
نعم
-
معادل الصوت المخصص
-
نعم
-
مسرح الصوت ثلاثي الأبعاد
-
نعم
-
معادل إل جي
-
نعم
-
Meridian EQ (طبيعي ، غامر)
-
نعم
-
تأثير صوت ميريديان
-
نعم
-
الوضع المحيط
-
نعم
-
عازل الضوضاء النشط
-
نعم
-
# of Mic
-
3
-
تحدث من خلال
-
نعم
-
AAC
-
نعم
-
SBC
-
نعم
-
Battery Life (Earbuds, ANC off)
-
10
-
Battery Life (Earbuds+Charging Case, ANC off)
-
30
-
Charging Time (Earbuds)
-
1
-
Charging Time (Earbuds+Charging Case)
-
2
-
شحن سريع
-
نعم
-
متعدد النقاط
-
نعم
-
متعدد الاتصال
-
نعم
-
التوصيل واللاسلكي
-
نعم
-
اتصال سويفت
-
نعم
-
Uvnano
-
نعم
-
الأوامر الصوتية (مساعد جوجل، سيري)
-
نعم
-
مقاوم لرذاذ/ الماء
-
IP67
-
علبة الشحن
-
65.8 x 51.9 x 32.7 mm
-
سماعة أذن
-
24.8 x 23.5 x 26.7 mm
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TONE-TF8Q
TONE Free fit TF8 من إل جي