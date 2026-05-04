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12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø
Produktinformationsblad

12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø

Produktinformationsblad

12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø

HM123HF UB60 + HN1639HC NK0
Vy framifrån av 12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø HM123HF UB60 + HN1639HC NK0
Vy framifrån av 12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø HM123HF UB60 + HN1639HC NK0

Huvudfunktioner

  • Naturligt köldmedium (R290) med låg GWP (3)
  • Det befintliga värmesystemet behöver inte bytas ut
  • ErP-energimärkning, klass LWT A+++/A+++ (35°C/55°C)
  • Ny snygg grå design som smälter in i olika omgivningar
  • Hög utgående vattentemperatur (upp till 75°C) och brett driftintervall (ned till -28°C)
  • En av de tystaste modellerna på marknaden (49 dB(A) för 12 kW-modeller)
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Prestanda

Kallt ute, men varmt inne. Under vintern levererar den stabil värme i temperaturer så låga som -28 °C. Varmvattnet kan justeras mellan svala 15 °C till varma 75 °C.

Energibesparande

Lägre kostnad, bättre uppvärmning. Användare i EU kan spara upp till 68 % av värmekostnaderna jämfört med en traditionell gaspanna.*

Pålitlig

Pålitlig när det gäller som mest. THERMA V R290 prioriterar hög tillförlitlighet. Med teknik mot både nedisning och avisning är den optimerad för säker drift, även i de tuffaste nordiska förhållanden.

Framtidssäker

LG har bytt till köldmediet R290, som har en imponerande låg GWP på bara tre. Detta A+++-klassade** köldmedium minskar koldioxidutsläppen med upp till 93 % jämfört med traditionella värmepannor***.

Extremt tyst drift

Njut av tystnaden samtidigt som du håller ditt hem varmt. R290 Monobloc värmer upp hemmet utan störande ljud genom en enastående bullerreduceringsteknik. Den håller en låg ljudnivå på 49 dB(A) vid 12 kW vid maximal användning.****

Integrerat kontrollsystem

Konfiguration av R290 Monobloc med hjälp av LG BECON cloud ger en mängd olika funktioner för fjärrstyrning. Installatörer och servicepartners kan utföra inställningar, övervakning och firmware-uppdateringar utan besök på plats.*****

* Resultatet bygger på antaganden gjorda vid simuleringar och kan avvika från verkliga värden. Den årliga energikostnaden beräknas utifrån nationella gas- och elpriser per juni 2023 och kan avvika från 

kundernas faktiska kostnaden beroende på förändringar i energipriser och individuella energianvändningsmönster. 

För konventionella värmepumpar och gaspannor motsvarar energiförbrukningen hos LG Therma V R290 Monobloc 16 kW:s  

förbrukning. Specifika antaganden inkluderar:

1) beaktas endast för rumsuppvärmning (uppvärmning av varmvatten beaktas ej)

2) medelvarmt klimat, användning vid låg temperatur (35 °C).

3) SCOP 2,7 för att ta hänsyn till en 10 år gammal värmepumps prestandaförsämring.

4) 90 % verkningsgrad med kondenserande panna

 

** Energiklasserna för Therma V R290 Monobloc-serien sträcker sig från A++ (9 kW-modellen vid 55 grader Celsius LWT) till A+++ (9 kW-modellen vid 35 grader Celsius LWT/12 kW, 14 kW, 16 kW vid 35 grader Celsius och 55 grader Celsius LWT).

 

*** Årsvärmeeffektklassning på A+++ vid 35 grader Celsius LWT och A+++ vid 55 grader Celsius LWT, i enlighet med EN 14825 i Europeiska kommissionens förordning (EU). Koldioxidutsläppen beräknade endast för rumsuppvärmning. Med användning av klimatdata enligt EN14825 och antagande av 4 910 årliga drifttimmar vid 35 grader Celsius baserat på genomsnittstemperaturer i Frankrike. Årlig energiförbrukning kan variera beroende på modell på grund av ErP-energieffektivitet och deklarerade Prated-värden. Verkningsgraden är baserad på en kondenserande panna som förutsätter samma årliga värmebehov som LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Beräkningar baserade på energipriserna i juni 2023 och EU:s energisektors koldioxidintensitet 2022, samt att 56,1 t-CO2/TJ beaktas vid beräkning av CO2-utsläpp från gaspannor.

 

**** Alla tester har utförts i enlighet med LG:s interna test- och miljöpolicyer.

 

***** Wi-Fi krävs. Tillgängligheten för tjänsten LG BECON cloud kan variera mellan olika länder.

FAQ

Q.

Vad är en luft-vatten värmepump?

A.

En luft-vatten värmepump tar värmeenergi från utomhusluften och omvandlar den till värme som kan användas för att värma upp vatten, som sedan distribueras i husets värmesystem (t.ex. golvvärme eller radiatorer).

Q.

Hur fungerar en luft-vatten värmepump?

A.

Värmepumpen använder ett köldmedium som cirkulerar i utomhusdelen (Monoblock). Utomhusluften värmer upp köldmediet som förångas och komprimeras, vilket skapar värme som överförs till husets värmesystem via vatten.

Q.

Är en luft-vatten värmepump effektiv även i kallare klimat?

A.

Ja, moderna luft-vatten värmepumpar är effektiva även i kallare klimat. Vissa modeller kan arbeta ner till -20°C eller lägre, men effektiviteten minskar i extrem kyla.

Q.

Kan en luft-vatten värmepump ge både värme och varmvatten?

A.

Ja, en luft-vatten värmepump kan både värma upp ditt hem och producera varmvatten för hushållsbruk.

Q.

Hur mycket kan jag spara med en luft-vatten värmepump?

A.

Besparingarna beror på din nuvarande uppvärmningskälla och hushållets energibehov. I genomsnitt kan en luft-vatten värmepump minska energikostnaderna med upp till 50-60% jämfört med elvärme eller oljepanna.

Q.

Hur lång livslängd har en luft-vatten värmepump?

A.

En väl underhållen luft-vatten värmepump har normalt en livslängd på 15-20 år.

Q.

Kräver en luft-vatten värmepump mycket underhåll?

A.

Underhållet är relativt lågt. Det krävs regelbundna kontroller, såsom att rengöra filter och säkerställa att inget blockerar luftflödet i utomhusenheten.

Q.

Hur mycket kostar det att installera en luft-vatten värmepump?

A.

Kostnaden för en luft-vatten värmepumpinstallation varierar beroende på husets storlek och värmebehov, men kan ligga mellan 80 000 och 150 000 SEK inklusive installation. Konsultera med en installatör/återförsäljare för mer exakt svar.

Q.

Behöver jag ett nytt värmesystem för att installera en luft-vatten värmepump?

A.

Nej, en luft-vatten värmepump kan integreras med ditt befintliga vattenburna värmesystem. Däremot kan vissa äldre system behöva anpassningar för optimal drift.

Q.

Hur stor del av året kan jag använda en luft-vatten värmepump?

A.

En luft-vatten värmepump kan användas året runt för både uppvärmning och varmvatten. På sommaren används den främst för att värma tappvarmvatten.

Q.

Är en luft-vatten värmepump bullrig?

A.

Den moderna utomhusenheten är relativt tyst, men kan avge ett viss surrande ljud. Ljudnivån varierar mellan modeller men ligger oftast runt 40-60 decibel, vilket kan jämföras med en vanlig konversation.

Q.

Hur stor måste utomhusenheten vara?

A.

Storleken på utomhusenheten varierar beroende på modell och värmebehov, men den liknar oftast storleken på en mindre tvättmaskin.

Q.

Kan en luft-vatten värmepump kombineras med andra värmekällor?

A.

Ja, den kan kombineras med andra system så som solpaneler eller en vedpanna för att ytterligare sänka energikostnaderna.

Q.

Kan jag använda en luft-vatten värmepump i kombination med golvvärme?

A.

Ja, luft-vatten värmepumpar fungerar mycket bra med vattenburen golvvärme, eftersom de effektivt kan leverera lågtemperaturvärme över långa perioder.

Q.

Vilken effektstorlek behöver jag för mitt hus?

A.

Effektstorleken beror på husets storlek, isolering och ditt värmebehov. En professionell installatör kan göra en behovsberäkning och rekommendera rätt storlek.

Q.

Hur snabbt återbetalar sig en luft-vatten värmepump?

A.

Återbetalningstiden beror på dina energikostnader innan installationen och värmepumpens effektivitet, men i genomsnitt tar det 5-10 år att återbetala investeringen genom minskade energikostnader.

Skriv ut

Alla specifikationer

MÅTT

  • Inomhusenhet (B x H x D) (mm)

    490 x 850 x 315

  • Utomhusenhet (B x H x D) (mm)

    1,560 x 1,019 x 520

UTSIDA

  • Färg på utomhusenhetens chassi (färg/RAL-kod)

    Grå / RAL 7037

  • Färg på utomhusenhetens frontgaller (färg/RAL-kod)

    Mörkgrå / RAL 7012

  • Inomhusenhet (färg/RAL-kod)

    Vit / RAL 9016

NOMINELL KAPACITET OCH COP (A-7/W+35)

  • COP

    3.27

  • Uppvärmningskapacitet (kW)

    11.80

NOMINELL KAPACITET OCH COP (A-7/W+55)

  • COP

    2.32

  • Uppvärmningskapacitet (kW)

    9.30

NOMINELL KAPACITET OCH COP (A+2/W+35)

  • COP

    3.72

  • Uppvärmningskapacitet (kW)

    12.00

NOMINELL KAPACITET OCH COP (A+7/W+35)

  • COP

    4.70

  • Uppvärmningskapacitet (kW)

    12.00

NOMINELL KAPACITET OCH COP (A+7/W+55)

  • COP

    3.10

  • Uppvärmningskapacitet (kW)

    10.00

NOMINELL KAPACITET OCH EER (A+35/W+18)

  • Kylkapacitet (kW) (kW)

    11.50

  • EER

    3.78

NOMINELL KAPACITET OCH EER (A+35/W+7)

  • Kylkapacitet (kW)

    10.50

  • EER

    3.12

DRIFTOMRÅDE (UTGÅENDE VATTENTEMPERATUR)

  • Kylning (min.–max.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (min.–max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Uppvärmning (min.–max.) (℃)

    15 ~ 75

DRIFTSOMRÅDE (UTOMHUSTEMPERATUR)

  • Kylning (min.–max.) (℃)

    5 ~ 48

  • Uppvärmning och DHW (min.–max.) (℃)

    -28 ~ 35

RÖRANSLUTNINGAR (VATTEN-/INOMHUSENHET)

  • Inlopps-/utloppsdiameter för ODU-anslutning (tum)

    Male PT 1"

  • Inlopps-/utloppsdiameter för rumsuppvärmning (tum)

    Male PT 1"

RÖRANSLUTNINGAR (VATTEN-/UTOMHUSENHET)

  • Inloppsdiameter (tum)

    Male PT 1"

  • Utloppsdiameter (tum)

    Male PT 1"

STRÖMFÖRSÖRJNING

  • Spänning, fas, frekvens för inomhusenhet (V, Ø, Hz)

    380 ~ 415, 3, 50

  • Spänning, fas, frekvens för utomhusenhet (V, Ø, Hz)

    380 ~ 415, 3, 50

KYLMEDEL

  • GWP

    3

  • Förfylld mängd (g)

    1200

  • Typ

    R290

SÄSONGSEFFEKTIVITETSDATA (VÄRME)

  • SCOP (35 ℃ / 55 ℃)

    5.45 / 3.97

  • Säsongseffektivitet för rumsuppvärmning (ηS) (35 ℃ / 55 ℃)

    215 / 156

  • Säsongseffektivitetsklass för rumsuppvärmning (35 °C / 55 °C)

    A+++/A+++

LJUDEFFEKTNIVÅ (INOMHUSENHET)

  • Klassad (dB(A))

    39

LJUDEFFEKTNIVÅ (UTOMHUSENHET)

  • Klassat/lågt bullerläge (dB(A))

    49 / 48

LJUDTRYCKSNIVÅ VID 1 M (INOMHUSENHET, KONVERTERA MED SWL)

  • Klassad (dB(A))

    31

LJUDTRYCKSNIVÅ VID 5 M (UTOMHUSENHET, KONVERTERA MED SWL)

  • Klassat/lågt bullerläge (dB(A))

    27 / 26

VIKT

  • Inomhusenhet (tom) (kg)

    31.0

  • Utomhusenhet (tom) (kg)

    181.0

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

För att läsa och ladda ner mer teknisk dokumentation ska du besöka LG B2B-partnerportalen.

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