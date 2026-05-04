12kW R290 Monobloc luft/vatten-värmepump med Hydrobox, 3Ø

* Resultatet bygger på antaganden gjorda vid simuleringar och kan avvika från verkliga värden. Den årliga energikostnaden beräknas utifrån nationella gas- och elpriser per juni 2023 och kan avvika från

kundernas faktiska kostnaden beroende på förändringar i energipriser och individuella energianvändningsmönster.

För konventionella värmepumpar och gaspannor motsvarar energiförbrukningen hos LG Therma V R290 Monobloc 16 kW:s

förbrukning. Specifika antaganden inkluderar:

1) beaktas endast för rumsuppvärmning (uppvärmning av varmvatten beaktas ej)

2) medelvarmt klimat, användning vid låg temperatur (35 °C).

3) SCOP 2,7 för att ta hänsyn till en 10 år gammal värmepumps prestandaförsämring.

4) 90 % verkningsgrad med kondenserande panna

** Energiklasserna för Therma V R290 Monobloc-serien sträcker sig från A++ (9 kW-modellen vid 55 grader Celsius LWT) till A+++ (9 kW-modellen vid 35 grader Celsius LWT/12 kW, 14 kW, 16 kW vid 35 grader Celsius och 55 grader Celsius LWT).

*** Årsvärmeeffektklassning på A+++ vid 35 grader Celsius LWT och A+++ vid 55 grader Celsius LWT, i enlighet med EN 14825 i Europeiska kommissionens förordning (EU). Koldioxidutsläppen beräknade endast för rumsuppvärmning. Med användning av klimatdata enligt EN14825 och antagande av 4 910 årliga drifttimmar vid 35 grader Celsius baserat på genomsnittstemperaturer i Frankrike. Årlig energiförbrukning kan variera beroende på modell på grund av ErP-energieffektivitet och deklarerade Prated-värden. Verkningsgraden är baserad på en kondenserande panna som förutsätter samma årliga värmebehov som LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Beräkningar baserade på energipriserna i juni 2023 och EU:s energisektors koldioxidintensitet 2022, samt att 56,1 t-CO2/TJ beaktas vid beräkning av CO2-utsläpp från gaspannor.

**** Alla tester har utförts i enlighet med LG:s interna test- och miljöpolicyer.

***** Wi-Fi krävs. Tillgängligheten för tjänsten LG BECON cloud kan variera mellan olika länder.