Bee Urban designar och bygger habitat samt utvecklar, skapar och förvaltar urbana landskap för att stimulera biologisk mångfald i staden. Genom sina urbana landskap med habitat för insekter, fåglar och växtlighet skapar de naturliga platser där både människor, flora och fauna trivs och frodas. Vi på LG i Sverige är glada och stolta att kunna hjälpa till!

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