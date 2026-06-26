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Bee Urban-partnerskap

bild av solnedgången rakt ovanför dalen

bild av solnedgången rakt ovanför dalen

Bee Urban skapar naturliga platser för livet i staden

Bee Urban designar och bygger habitat samt utvecklar, skapar och förvaltar urbana landskap för att stimulera biologisk mångfald i staden. Genom sina urbana landskap med habitat för insekter, fåglar och växtlighet skapar de naturliga platser där både människor, flora och fauna trivs och frodas. Vi på LG i Sverige är glada och stolta att kunna hjälpa till!

Läs mer om Bee Urban och deras arbete här.

Bygge av bihotell

Visste du att det finns nästan 300 arter av vilda bin och humlor i Sverige - och att nästan 40 % av dem är hotade? Pollinatörer är mycket viktiga i ekosystemen, och fjärilar, humlor och bin pollinerar stadens blommor, bärbuskar och fruktträd. Solitära bin är fascinerande pollinatörer som lever ensamma, till skillnad från honungsbin och humlor som lever i samhällen. Genom att skapa bihotell kan vi hjälpa till att ge dessa viktiga arter trygga platser att bygga sina bon på.

En lärorik och inspirerande eftermiddag med fokus på biologisk mångfald och hållbarhet – och att bygga bihotell på Bee Urbans terass!

Bygge av fågelholkar

Det råder stor brist på bostäder för många sorters fåglar, faktiskt både i skogen och i staden! Bee Urban tillverkar och sätter upp fågelholkar eftersom ihåliga gamla träd numera är en bristvara i vår natur på grund av intensiv markanvändning både i skogsbruk och jordbruk, men även i urban miljö. Vi spenderade en härlig eftermiddag hos Bee Urban med att snickra fågelholkar, som sedan sattes upp i Igelbäckens naturreservat, strax norr om Stockholm.

Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat ligger i utkanten av Sundbyberg, strax norr om Stockholm stad. Det här vackara naturreservatet inrättades 2004 för att skydda Igelbäcken och bevara landskapet omkring för friluftsliv och naturupplevelser. Vi ger Bee Urban en handräckning när det kommer till att sköta om reservatet, som till exempel att plocka skräp och att rensa bort invasiva arter.

Läs mer om Bee Urban här
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Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 