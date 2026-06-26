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Produktdonationer
Förlänger produkternas livslängd och minskar elektroniskt avfall.
Det händer att vi får returer från köp i vår egen e-handel, och ibland har produkter i vår egen ägo helt enkelt tjänat sitt syfte, när nya modeller lanseras. Oftast är dessa produkter fortfarande i fullgott skick, och genom att skänka dem till organisationer i behov av stöd istället för att slänga produkterna, förlängs deras livslängd avsevärt. Det elektroniska avfallet minskar och TV-apparater, gamingskärmar, kylskåp och tvättmaskiner blir till glädje och nytta för nya användare.
Ronald McDonald Hus, Uppsala
Barn som är allvarligt sjuka kommer till Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken i Uppsala för behandling. På Ronald McDonald Hus i Uppsala erbjuds familjer med barn som är i behov av specialistvård ett hemtrevligt och tryggt boende, bara 5 minuters promenad från sjukhuset.
Hos Ronald McDonald Hus kan familjerna landa i en hemlik och trygg miljö. Att få samla kraft mellan de påfrestande behandlingsperioderna på sjukhuset är viktigt för både föräldrar och barn. I Huset träffas familjer som befinner sig i liknande situationer.
Vi besökte Ronald McDonald Hus och installerade ett antal OLED-TVs, och är glada att stödja dem i deras viktiga arbete.
Läs mer om Ronald McDonald Hus i Uppsala här.
Timmermansgården, Stockholm
Timmermansgården på Södermalm är en fantastisk mötesplats för människor i alla åldrar, med kurser, kulturaktiviteter, föreläsningar och berättarkaféer, alltid med fri entré till föreläsningarna. För barn och unga finns en öppen fritidsverksamhet för främst 9–12-åringar där man bland annat får skapa film och musik, hänga med kompisar och spela pingis.
Som en del av vårt stöd hjälpte vi till med installation av LG-TV för att bidra till inspirerande och funktionella miljöer för verksamheten och besökarna. Vi är väldigt glada över att få stötta verksamheter som gör verklig skillnad i lokalsamhället och skapar trygga och kreativa mötesplatser för barn och vuxna.
Läs mer om Timmermansgårdens arbete här.
Folkets Husby, Husby
Så här såg det ut när vi besökte våra vänner på Folkets Husby för att stödja deras verksamhet med LG-produkter. Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i hjärtat av Husby, med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang utifrån invånarnas behov. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.
Här på Folkets Husby samlas ett 60-tal föreningar och vi är en lokal resurs för hela området. Här pågår ett program med allt från filmvisningar, läxhjälp, föreläsningar och föreningsutveckling. Samarbetet med LG stärker vår tekniska infrastruktur och ger en värdig miljö för det lokala engagemang som driver Folkets Husby, säger Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby.
Läs mer om deras verksamhet här.
Changers Hub, Kista
Changers Hub grundades 2015 ur insikten att talang finns överallt, men tillgång till nätverk, resurser och möjligheter är ojämnt fördelat. Idag driver de hubbar, utvecklar projekt och bygger långsiktiga partnerskap med näringsliv, offentlig sektor och stiftelser.
Vi donerade TV-apparater, gamingskärmar och kylskåp till Changers Hubs verksamheter i Alby, Kista och Hjällbo och utrustningen används nu i lokaler där unga får möjlighet att utveckla idéer, bygga nätverk och driva sina projekt framåt.
För många unga är en professionell plats med tillgång till teknik en förutsättning för att kunna jobba med sina idéer, hålla sina möten och aktiviteter och utvecklas i det de brinner för eller bara testa något nytt. Tekniken i sig är viktig – men ännu viktigare är vad den möjliggör. Med den här donationen kan vi erbjuda våra ungdomar och vårt community en funktionell och kreativ plats att skapa i, säger Neda Khezerian på Changers Hub.
Läs mer om Changers Hub här