Barn som är allvarligt sjuka kommer till Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken i Uppsala för behandling. På Ronald McDonald Hus i Uppsala erbjuds familjer med barn som är i behov av specialistvård ett hemtrevligt och tryggt boende, bara 5 minuters promenad från sjukhuset.

Hos Ronald McDonald Hus kan familjerna landa i en hemlik och trygg miljö. Att få samla kraft mellan de påfrestande behandlingsperioderna på sjukhuset är viktigt för både föräldrar och barn. I Huset träffas familjer som befinner sig i liknande situationer.

Vi besökte Ronald McDonald Hus och installerade ett antal OLED-TVs, och är glada att stödja dem i deras viktiga arbete.



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