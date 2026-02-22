2.03M 375L Kombinerad kyl/frys(Essence Black) - Energiklass C, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Ansvarsfriskrivning

1) LG ThinQ™

–För att använda ThinQ-funktioner måste du installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och ansluta till Wi-Fi. LG ThinQ™-appen finns tillgänglig på mobiltelefoner kompatibla med Android 9.0 eller senare och iOS 16.0 eller senare. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs.

–LG ThinQ-appens funktioner kan variera beroende på produkt och land.

2)AI-sparläge

–AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.

–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:

1. Testmodell: GBBW322CEV

2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning

3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %

4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.

5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.

6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.

7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.

3) DoorCooling+™

–Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som mäter nedkylningshastigheten för en vattenbehållare placerad i den övre korgen från 25°C till 6 °C, visade DoorCooling+™ en 15,1 % högre nedkylningshastighet när den var öppen än när den var stängd.

–DoorCooling+™ avbryts när dörren öppnas.

–Resultatet kan variera vid faktisk användning. Endast tillämpliga modeller.

4) FRESHConverter™

–Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3℃), fisk (0℃) och ost (2℃)

–Baserat på LG:s interna testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för mätning av genomsnittliga temperaturfluktuationer i FRESHConverter+™-facket utan belastning och 25℃-inställning.

–Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller inomhustemperaturinställningen.