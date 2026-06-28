2.03M 375L Kombinerad kyl/frys(Vit) - Energiklass A, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

*För att säkerställa korrekt dörrfunktion krävs en minsta frigång på 4 mm mellan kylskåpets sidor och väggen.

*Om avståndet är mindre än 4 mm kanske dörren inte öppnas helt eller komma i kontakt med väggen, vilket kan påverka produktens prestanda.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.